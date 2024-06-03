Каким будет курс рубля 4 июня 2024: прогноз эксперта

Рубль в начале недели укреплялся к доллару, валютная пара вернулась ниже 90. При этом цены на нефть перешли к снижению, опустившись под $80 за баррель Brent. Среди причин такой динамики курса российской валюты могут быть сложности с расчетами за импорт, из-за чего сокращается спрос на него, а соответственно, и на инвалюту. Еще одна причина — локальная слабость самого доллара на мировом рынке. Индекс DXY теряет 0,3% чуть выше 104 п. Наконец, рубль могут поддерживать ожидания более жестких решений или сигналов на пятничном заседании ЦБ. Краткосрочно ждем доллар на уровне 88−91.