Каким будет курс рубля 4 июня 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в начале недели продолжил интенсивное снижение. Индекс Мосбиржи устремился к уровням конца прошлого — начала текущего года. К факторам давления — усилению геополитической напряженности, ожиданиям более жесткой позиции ЦБ в части ставок по итогам пятничного заседания, росту ставок по облигациям, налоговым инициативам Минфина и ухудшению сентимента в отношении ряда эмитентов, не оправдавших дивидендных ожиданий — добавился импульс укрепления рубля.
Кроме того, соскальзывают вниз нефтяные цены, Brent ушла ниже $80 за баррель. Котировки черного золота сдержанно отреагировали на итоги встречи ОПЕК+, альянс продолжит гибко управлять рынком, постепенно ослабляя ограничения.
В статистике дня больше позитивного. Индекс экономической активности PMI в производственном секторе КНР (от Caixin) за май вышел лучше ожиданий аналитиков, как и аналогичный показатель в США.
Во вторник станет известно число открытых в апреле вакансий на американском рынке труда (JOLTS). Московская биржа завтра отчитается об оборотах за май, акционеры Селигдара проведут годовое собрание, чтобы обсудить финальные дивиденды за 2023 год.
Технически, коррекция видится в целом отработанной. Индекс Мосбиржи уперся в сильную поддержку чуть выше 3000 п. Далее мы можем увидеть переход к восстановлению. Прогноз на 4 июня — 3080−3200 п.
Рубль в начале недели укреплялся к доллару, валютная пара вернулась ниже 90. При этом цены на нефть перешли к снижению, опустившись под $80 за баррель Brent. Среди причин такой динамики курса российской валюты могут быть сложности с расчетами за импорт, из-за чего сокращается спрос на него, а соответственно, и на инвалюту. Еще одна причина — локальная слабость самого доллара на мировом рынке. Индекс DXY теряет 0,3% чуть выше 104 п. Наконец, рубль могут поддерживать ожидания более жестких решений или сигналов на пятничном заседании ЦБ. Краткосрочно ждем доллар на уровне 88−91.
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