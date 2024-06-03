Контейнеры ушли за три моря. Ставки на перевозки из Китая резко растут

Для российских игроков возврат контейнеров с экспортом затруднен в связи с ограничениями пропускных способностей со стороны ОАО РЖД, отмечает Михаил Звягинцев. По его словам, импорта сейчас заходит больше, чем уходит экспорта, таким образом, в контейнерном парке складывается серьезнейший дисбаланс. Игорь Чернышев уточняет, что на каждый экспортируемый контейнер приходится 2,5 импортированного из Китая. Дисбаланс усугубляется введенными ОАО РЖД ограничениями на пропуск контейнерных поездов из европейской части РФ в сторону Дальнего Востока, указывает он. Из центральной части России ни по прямому железнодорожному сообщению, ни по железной дороге в порты Дальнего Востока экспорт практически не уходит, отмечает Игорь Ребельский.