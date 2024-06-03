Китай обвинил ЕС в попытках «подавить» китайские компании

По словам министра, Пекин хочет решать экономические и торговые разногласия посредством диалога и избежать неконтролируемой эскалации. Он заявил об этом на встрече с китайскими предприятиями в Испании в минувшие выходные. Как утверждает господин Ван, лидеры Франции, Германии и ЕС также желают избежать торговой войны.
«Если ЕС не будет следовать тем принципам, которые проповедует, и продолжит подавлять китайские компании, Китай примет все необходимые меры для надежной защиты законных интересов китайских компаний», — заверил Ван Вэньтао (цитата по Bloomberg).
Министр убежден, что ЕС использовал избыточные мощности, недобросовестную конкуренцию и «другие ложные аргументы» для начала расследования в отношении китайских электромобилей. Он призвал ЕС «отказаться от протекционизма и вместо этого стремиться к диалогу и сотрудничеству».
Его заместитель Лин Цзи также раскритиковал действия ЕС, настаивая, что это приведет к подрыву безопасности цепочек поставок из Китая в Европу. Он выразил свою точку зрения на семинаре с китайскими компаниями в Греции. «Китайская сторона точно не позволит ЕС играть по-старому и негативно влиять на взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и Грецией», — пообещал замминистра.
В мае индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая впервые за три месяца показал ее спад — 49,5 пункта после 50,4 в апреле. Разворот динамики показателей во многом объясняется обострением торговых противоречий Китая и США. Дополнительные сложности вызваны усилением торговых противоречий с ЕС, который в июле должен завершить антидемпинговое расследование в отношении поставок электромобилей из Китая, что может привести к введению ограничения на их ввоз.