Китай обвинил ЕС в попытках «подавить» китайские компании

В мае индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая впервые за три месяца показал ее спад — 49,5 пункта после 50,4 в апреле. Разворот динамики показателей во многом объясняется обострением торговых противоречий Китая и США. Дополнительные сложности вызваны усилением торговых противоречий с ЕС, который в июле должен завершить антидемпинговое расследование в отношении поставок электромобилей из Китая, что может привести к введению ограничения на их ввоз.