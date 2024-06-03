Как не нарваться на мошенников и не потерять деньги, снимая жилье в отпуске

Сайты-двойники
Часто мысль о поездке приходит, когда человек увидел какой-то завлекающий баннер или другую интернет-рекламу. И вот он радостно кликает по картинке, и хорошо, если она приводит его на официальный сервис бронирования, а не на зеркальный ресурс с минимальным отличием в адресе.
«В итоге может оказаться, что апартаментов и домиков с завлекательных картинок вовсе не существует, зато воришки получают не только предоплату, но и данные банковских карт», — предупреждает эксперт.
Поэтому лучше бронировать жильё на проверенных ресурсах, а заходить на них по сохранённым ссылкам, либо через поисковики.
Соцсети и мессенджеры
Бывают случаи, когда даже на известных сайтах аферисты создают аккаунты, через которые заманивают арендаторов в свои сети. При этом туристов они настойчиво просят перейти для дальнейшего общения в соцсети и мессенджеры.
Так, например, может быть случай, когда туристу предлагаются «шикарные апартаменты с видом на море», но, чтобы их забронировать, нужно перевести на личную карту арендодателя предоплату, которая, в зависимости от наглости, может составлять от 5 до 100% всей стоимости аренды.
Ничего никому сдавать никто, разумеется, не собирается.
Единственный способ себя обезопасить в данной ситуации — вносить предоплату за бронирования только через сервисы по аренде.
Жильё, да не то
Относительным «везением», по словам Кузнецова, можно считать варианты обмана, когда жилище арендатору всё же досталось. Однако по факту оказалось совсем не тем, на что он рассчитывал.
Это может относиться как к расположению, так и к оснащению, площади и состоянию самого жилья. То есть, вместо апартаментов в высотке на первой линии у пляжа вас размещают в покосившемся сарае на вершине горы.
А финансы уже ушли, к тому же многие соглашаются на такие условия, не в силах искать что-то заново на месте.
Что делать? Опять же искать жильё на проверенных сайтах. Они выступают гарантом того, что вы заселитесь в нужный объект, а при возникновении каких-либо сложностей вернут предоплату и помогут найти новый вариант для проживания.
Несмотря на множество видов обмана всё-таки не так сложно обезопасить себя, свой отдых и кошелёк. «Просто отнеситесь к выбору более осознанно. Не ведитесь на слишком дешёвые варианты и крупные предоплаты, пользуйтесь только официальными ресурсами, где все арендодатели проверены, а сделки — гарантированно безопасны», — заключил Юрий Кузнецов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»