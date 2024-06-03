Как не нарваться на мошенников и не потерять деньги, снимая жилье в отпуске

В отпускной сезон желающие погреться у моря и обогатиться впечатлениями не всегда внимательно относятся к выбору места размещения во время поездки. А между тем, по невнимательности можно легко угодить в руки мошенников. О том, какие бывают у аферистов уловки в сфере посуточной аренды и как на них не попасться, рассказывает генеральный директор сервиса Суточно.ру Юрий Кузнецов.