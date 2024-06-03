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Инфляция в Турции в мае выросла до максимальных с 2022 года 75,45%

По итогам мая годовая инфляция в Турции ускорилась до 75,45%. Это стало максимумом с ноября 2022 года. В месячном выражении показатель составила 3,37%, следует из данных турецкого Института статистики (TUIK).

Источник: AP 2023

Наименьший рост в годовом выражении показали цены на одежду и обувь (на 50,85%). Сильнее всего за год повысились цены на образование — на 104,80%. По сравнению с апрелем меньше всего выросли цены на связь (1,01%), больше всего — на одежду и обувь (9,60%).

Глава Минфина Турции Мехмет Шимшек, комментируя статистику, заявил, что экономика вступает в процесс дезинфляции. Он прогнозирует, что годовая инфляция, скорее всего, упадет ниже 50% к концу третьего квартала. «Худшее позади! В этом месяце (мае.— “Ъ”) мы увидели самый высокий уровень годовой инфляции… Переходный период в борьбе с инфляцией завершен, мы вступаем в процесс дезинфляции», — написал министр в соцсети X.

В марте на фоне роста инфляции до 68,5% власти Турции довели базовую учетную ставку Центробанка (ЦБ) до 50%. Ряд экономистов при этом обращали внимание, что до середины 2023 года политика турецкого ЦБ находилась под прямым контролем президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который отказывался поднимать ставку при уже ускорявшейся инфляции, из-за чего было потеряно довольно много времени.