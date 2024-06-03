Инфляция в Турции в мае выросла до максимальных с 2022 года 75,45%

Наименьший рост в годовом выражении показали цены на одежду и обувь (на 50,85%). Сильнее всего за год повысились цены на образование — на 104,80%. По сравнению с апрелем меньше всего выросли цены на связь (1,01%), больше всего — на одежду и обувь (9,60%).