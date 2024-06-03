Холодный кофе успел к лету. Потребление напитка начало резко расти

Продажи готового холодного кофе в российских розничных сетях в офлайне в первом квартале 2024 года выросли год к году на 159,3% после падения на 64,4% годом ранее, следует из данных NielsenIQ, предоставленных «Ъ». В натуральном выражении увеличение составило 83,7% после падения на 40% год назад.
В «СберМаркете» в первом квартале пользователи заказывали холодный готовый кофе почти в 2,5 раза чаще, чем годом ранее, сообщил «Ъ» представитель компании. В «Азбуке вкуса» говорят, что продажи после снижения в 2023 году не только вернулись к прошлым показателям, но и выросли.
Снижение продаж холодного кофе в банках в 2023 году произошло на фоне полного исчезновения в ассортиментах сетей продукции Starbucks, занимавшей основную долю в сегменте, объясняют в «Азбуке вкуса». Американская сеть кофеен прекратила отгрузки в Россию в марте 2022 года из-за военного конфликта между РФ и Украиной, а в мае того же года объявила об уходе с российского рынка.
Теперь лидерами продаж в сегменте холодного кофе в банках стали другие зарубежные производители. Так, по итогам первого квартала 2023 года, по данным NielsenIQ, по объемам продаж на первое место вышла южнокорейская Lotte Group (бренд Let’s be), на втором — новичок на российском рынке турецкая Dimes (марка Obsesso), а Starbucks опустился сразу на десятое место. Этот список покинули швейцарская Innoprax (бренд Lattesso), австрийская Ennstal Milch (Landessa). Аналитики не приводят конкретных цифр по этим производителям.
Восстановлению с начала 2024 года продаж холодного кофе в банках способствовало появление аналогов, в том числе под собственными торговыми марками (СТМ) ритейлеров, подчеркивают в «Азбуке вкуса».
Замещение ушедших крупных игроков несколькими локальными брендами расширило ассортимент, что увеличило продажи, подтверждает собеседник «Ъ» из числа производителей холодного кофе.
Так, в рейтинге NielsenIQ наиболее продаваемых брендов по итогам первого квартала 2024 года также есть локальная продукция — Slasty Story от компании «Сласти» из Шлиссельбурга (Ленинградская область) и Natura Selection от «Натура Про», объявившей более года назад о старте производства молочных кофейных напитков. Ранее гендиректор компании Михаил Ляско заявлял, что продажи этой продукции последние три года прирастают на 40% в год. В «СберМаркете» отмечают рост в первом квартале ассортимента холодного кофе на 20% год к году.
По данным NielsenIQ, в январе—марте 2024 года выросли продажи в этой категории «Зеленой линии» — СТМ сети «Перекресток» (входит в X5 Group). По словам представителя сети, реализация холодного кофе в банках за неполный май 2024 года в сравнении с августом 2023 года, когда продажи только начались, выросли на 56%.
В то же время ушедший было Starbucks начал возвращаться на полки российских магазинов.
Эта продукция есть в «Азбуке вкуса», представитель которой сообщил «Ъ», что напиток поставляется по параллельному импорту. Популярность холодного кофе растет в основном среди молодых людей, говорит исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев.
В среднесрочной перспективе рост спроса продолжится, чему, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «будет способствовать расширение производителями и ритейлерами ассортимента этого высокомаржинального продукта». Это происходит на фоне сокращения интереса к классическому кофе в рознице (см. «Ъ» от 17 апреля): единственной заметно растущей категорией здесь остается растворимый кофе в пакетиках.