Холодный кофе успел к лету. Потребление напитка начало резко расти

Так, в рейтинге NielsenIQ наиболее продаваемых брендов по итогам первого квартала 2024 года также есть локальная продукция — Slasty Story от компании «Сласти» из Шлиссельбурга (Ленинградская область) и Natura Selection от «Натура Про», объявившей более года назад о старте производства молочных кофейных напитков. Ранее гендиректор компании Михаил Ляско заявлял, что продажи этой продукции последние три года прирастают на 40% в год. В «СберМаркете» отмечают рост в первом квартале ассортимента холодного кофе на 20% год к году.