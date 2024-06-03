Годовая инфляция в Турции может достигнуть 74,9%

По официальным данным Института статистики Турции (TÜİK), презентация о годовой инфляции в стране за май запланирована на понедельник в 10:00 по московскому времени. Представители правительства, включая президента и главу Центробанка, высказали мнение о предстоящем пике инфляции в мае и ожиданиях быстрого снижения начиная с июня. В апреле годовая инфляция в Турции, согласно данным TUIK, увеличилась до 69,8% с 68,5% в марте.