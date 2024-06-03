Главные события финансовых рынков 3 — 9 июня



Воскресное решение альянса ОПЕК+ незначительно повлияло на нефтяные котировки, которые снижаются с начала апреля. Для сырьевых рынков в долгосрочной перспективе куда более важным является состояние китайской экономики — главного потребителя. А потому на этой неделе котировки Brent вряд ли выйдут из диапазона $78,4-$85,2 за баррель.