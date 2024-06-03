Главные события финансовых рынков 3 — 9 июня

В мире
Европейский центральный банк созрел для снижения ставок в Еврозоне. Вероятнее всего, уже в четверг 6 июня мы увидим снижение базовой ставки по депозитам на четверть процентного пункта с рекордного максимума в 4%. Инфляция в регионе постепенно приближается к цели в 2%, а потребительский спрос остается слабым.
В России
— А вот Банк России 7 июня вряд ли последует примеру европейских коллег. Напротив, с вероятностью 60% ЦБ повысит ключевую ставку до 17%.
— Кроме того, на первой летней неделе станет известна динамика российских зарплат за март и розничных продаж в апреле.
Нефть
Воскресное решение альянса ОПЕК+ незначительно повлияло на нефтяные котировки, которые снижаются с начала апреля. Для сырьевых рынков в долгосрочной перспективе куда более важным является состояние китайской экономики — главного потребителя. А потому на этой неделе котировки Brent вряд ли выйдут из диапазона $78,4-$85,2 за баррель.
Рубль
Несмотря на завершение налогового периода на минувшей неделе, рубль стабилен в диапазоне ₽88,6-₽91,7 за доллар. И нет оснований предполагать, что отечественная валюта выйдет их этого диапазона.
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