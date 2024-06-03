Глава GIM Unimpresa: Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в РФ

«Со стороны Польши и Литвы наблюдается явная дискриминация. Их таможенники могут, например, просто-напросто заблокировать грузы, идущие в Россию из Италии, хотя грузы несанкционные и все документы исправны», — сказал Торрембини в интервью «РИА Новости».
По его словам, свои грузы упомянутые две страны пропускают через границы. Он также обратил внимание, что Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. «А разве в Литве есть вино? …При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая», — добавил глава GIM Unimpresa.
Еще в прошлом году Витторио Торрембини говорил, что почти все итальянские компании хотят вернуться в Россию. Он уверял, что Запад не заставит итальянский бизнес уйти из РФ, а покинувшие страну госкомпании Италии понесли большие убытки. По его оценке, Италия из-за антироссийских санкций потеряла €10−15 млрд.