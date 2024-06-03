Глава GIM Unimpresa: Польша и Литва блокируют итальянские товары, идущие в РФ

По его словам, свои грузы упомянутые две страны пропускают через границы. Он также обратил внимание, что Литва стала одним из главных экспортеров вина в Россию. «А разве в Литве есть вино? …При этом антироссийская риторика и Варшавы, и Вильнюса самая громкая», — добавил глава GIM Unimpresa.