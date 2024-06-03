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«Газпром нефть» открыла крупнейшее за последние пять лет месторождение в Томской области

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. «Газпром нефть» обнаружила в Томской области месторождение с геологическими запасами около 30 млн тонн углеводородов. Открытие стало крупнейшим в регионе за последние пять лет, сообщает компания.

Источник: РИА "Новости"

Новое месторождение «Нежданный мыс» находится на Западно-Лугинецком лицензионном участке в Парабельском районе. Для поиска углеводородов использовался метод 3D-сейсморазведки, цифровая обработка массивов геологических данных и гидродинамические модели залежей. Оператором разработки этих запасов станет «Газпромнефть-Восток».

«Мы находимся в постоянном поиске дополнительных запасов для поддержания стабильной работы предприятия, и новое месторождение поможет в развитии наших активов в регионе. Его открытие стало возможным благодаря работе профессиональной команды и применению передовых методов геологоразведки, которые позволили не только значительно сократить сроки исследований, но и повысить качество полученной геологической информации», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.