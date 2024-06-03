«Газпром нефть» открыла крупнейшее за последние пять лет месторождение в Томской области

Новое месторождение «Нежданный мыс» находится на Западно-Лугинецком лицензионном участке в Парабельском районе. Для поиска углеводородов использовался метод 3D-сейсморазведки, цифровая обработка массивов геологических данных и гидродинамические модели залежей. Оператором разработки этих запасов станет «Газпромнефть-Восток».
«Мы находимся в постоянном поиске дополнительных запасов для поддержания стабильной работы предприятия, и новое месторождение поможет в развитии наших активов в регионе. Его открытие стало возможным благодаря работе профессиональной команды и применению передовых методов геологоразведки, которые позволили не только значительно сократить сроки исследований, но и повысить качество полученной геологической информации», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.