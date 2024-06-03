FT: запуск трубопровода «Сила Cибири 2» буксует из-за ценовых разногласий

Ранее Россия экспортировала газ в Европу примерно по $10 за млн британских тепловых единиц (БТЕ), дотируя внутренний рынок. Но поставки в ЕС упали до 22 млрд куб. м в 2023 году с 230 млрд куб. м/год до начала СВО на Украине и могут сократиться еще после истечения транзитного контракта с Киевом. Неспособность договориться о «Силе Сибири 2» может привести к падению прибыли «Газпрома» в 2029 году почти на 15%, пишет издание.