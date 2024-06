FT: Путин попросил Си Цзиньпина повысить активность китайских банков в России

Тем не менее, пока сотрудничество России с китайскими банками остается в гораздо меньших масштабах, чем хотели бы власти страны, добавили источники издания. В 2023 году китайские банки сильно замедлили рост активов в России, ранее писали Frank Media. Сейчас в России работает по меньшей мере четыре банка с китайским капиталом. Это «Банк оф Чайна» и «АйСиБиСи банк», которые принадлежат крупнейшим финансовым группам КНР — Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), а также финорганизации второго эшелона — принадлежащий China Construction Bank российский «Чайна констракшн банк» и «Чайнасельхозбанк», которым владеет Agricultural Bank of China. По итогам 2023 года активы «Бэнк оф Чайна» выросли на 28% (в 2022-м — на 293%), «АйСиБиСи» — на 76% (128%), «Чайна констракшн банк» — на 3% (195%), «Чайнасельхозбанк» — на 12,5% (35,6%).