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Еврокомиссар: запрет на перевалку СПГ РФ не повлияет на потребителей в Азии

Обсуждаемые Евросоюзом (ЕС) ограничения на перевалку российского СПГ в европейских портах не скажутся на азиатских потребителях, заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Упомянутые ограничения ЕС планирует ввести в рамках 14-го пакета санкций.

Источник: AP 2023

«Это не создаст проблем для азиатских потребителей. Рынок СПГ очень ликвидный. Даже если Россия не найдет альтернативных способов транспортировки, эти объемы можно заменить», — сказала госпожа Симсон в ответ на вопрос ТАСС.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем еще в апреле сообщил, что запрет на импорт в Европу СПГ из России может стать одной из мер следующего пакета санкций. Кроме того, в пакет планируется внести меры против транспортировки нефти незаконным путем. Когда будут одобрены эти меры, неизвестно. По оценкам «Ъ», санкции в негативном сценарии затронут 11,8 млн тонн контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.