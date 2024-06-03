Еврокомиссар: запрет на перевалку СПГ РФ не повлияет на потребителей в Азии

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем еще в апреле сообщил, что запрет на импорт в Европу СПГ из России может стать одной из мер следующего пакета санкций. Кроме того, в пакет планируется внести меры против транспортировки нефти незаконным путем. Когда будут одобрены эти меры, неизвестно. По оценкам «Ъ», санкции в негативном сценарии затронут 11,8 млн тонн контрактных обязательств завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа.