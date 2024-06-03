Дивидендные истории будут помогать российскому рынку

Внешний фон утром понедельника можно назвать неоднозначным. Цены на нефть остаются под нисходящим давлением после снижения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились.
Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу, после попыток роста в течение дня, в итоге упали на 2% и 2,2% соответственно, обновив минимумы с февраля и марта. Рублевый индикатор сохраняет курс на район 3100 пунктов (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Индекс РТС при медвежьем сценарии может опуститься к 1070 пунктам (нижняя полоса Боллинджера недельного графика). Краткосрочно благоприятным фактором для рынка выступает разве что сильная перепроданность.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает менее чем на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,15 ₽, 97,90 ₽ и 12,40 ₽ соответственно. В эту пятницу пройдет очередное заседание ЦБ РФ, процентная ставка на котором может быть повышена с текущих 16%.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от достигнутых минимумов в рамках коррекции, но в целом потенциал развития среднесрочного нисходящего движения сохраняется, к чему до пятницы добавятся страхи еще одного ужесточения политики ЦБ РФ. В мае инвесторы в РФ получили сразу несколько негативных среднесрочных и долгосрочных сигналов в виде перспективы усиления налоговой нагрузки в стране с 2025 года, а также сохранения высоких процентных ставок весь текущий год. В июне рынок, однако, могут по-прежнему поддерживать дивидендные истории, прежде всего представителей нефтяного сектора и финансового сектора. В понедельник с дивидендным гэпом откроются бумаги ИнтерРАО.
События дня:
- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах стран Европы (10.45−11. мск) и США (16.45 мск) за май
- индекс деловой активности в производственном секторе США ISM за май (17.00 мск)
- акции ТГК-14 и ТМК последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
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