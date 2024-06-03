Дивидендные истории будут помогать российскому рынку

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться отступить от достигнутых минимумов в рамках коррекции, но в целом потенциал развития среднесрочного нисходящего движения сохраняется, к чему до пятницы добавятся страхи еще одного ужесточения политики ЦБ РФ. В мае инвесторы в РФ получили сразу несколько негативных среднесрочных и долгосрочных сигналов в виде перспективы усиления налоговой нагрузки в стране с 2025 года, а также сохранения высоких процентных ставок весь текущий год. В июне рынок, однако, могут по-прежнему поддерживать дивидендные истории, прежде всего представителей нефтяного сектора и финансового сектора. В понедельник с дивидендным гэпом откроются бумаги ИнтерРАО.