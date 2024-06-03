Bloomberg: Россия ведет с Нигером переговоры о приобретении урановых активов

В июле 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии объявила о свержении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был создан Национальный совет по защите отечества под руководством командующего гвардией Абдурахмана Чиани. После этого из Нигера были выведены французские и американские войска. В апреле 100 российских военных прибыли в столицу Ниамей для обучения военных Нигера использованию поставленных Россией систем ПВО. В марте делегация Нигера впервые посетила форум «Атомэкспо», проведенный в Сочи при поддержке «Росатома».