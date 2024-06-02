Жара для рубля: каким будет курс доллара на следующей неделе

В последнюю неделю мая из-за уплаты налогов рубль обновил локальные четырехмесячные максимумы по отношению к доллару. Котировки доллара в отдельные дни преодолевали отметку 89 ₽, но к концу недели вернулись к уровням выше 90 ₽
Объявление об изменении параметров налоговой системы не повлияло на динамику российского валютного рынка.
На следующей неделе курс рубля, вероятно, будет находиться в коридоре 89−92 ₽/долл. из-за традиционного снижения объемов продажи иностранной валюты экспортерами после завершения налогового периода.
В фокусе внимания будет заседание Банка России, которое состоится 7 июня. Позиция регулятора гарантированно станет более «ястребиной», так как инфляция превышает прогнозы Банка России, а экономика остается «перегретой».
В базовом сценарии ожидаем сохранение ключевой ставки на уровне 16% и ужесточение сигнала — ЦБ РФ может обозначить готовность повысить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний.
При этом повышение ключевой ставки до 17% представляется равновероятным вариантом, который рынок в значительной степени уже учел в котировках.
Высокие процентные ставки повышают привлекательность рублевых инструментов, ограничивают спрос на иностранную валюту и способствуют сохранению более крепких позиций рубля в среднесрочной перспективе.
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