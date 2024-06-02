Жара для рубля: каким будет курс доллара на следующей неделе

Конец мая сказался на рубле положительно: курс укрепился на фоне налогового периода. Но этот вактор поддержки уйдет. Что будет с курсом валюты на неделе с 3 по 9 июня, Финансам Mail.ru рассказала Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.