Захватить почту и телефон: как отличить сотрудника банка от мошенника

Мошенники также могут представиться службой безопасности банка и спросить, не совершали ли вы в последнее время денежные переводы. Но с чего бы не начался разговор, критически относитесь к любой сообщаемой вам информации и помните, что при появлении подозрений можете прекратить коммуникацию в любой момент.