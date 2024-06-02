Захватить почту и телефон: как отличить сотрудника банка от мошенника

В первую очередь, отметил эксперт, отличить сотрудника банка от мошенника можно, анализируя стиль коммуникации и проверяя контактные данные. Злоумышленники используют многообразие психологических инструментов, чтобы заставить жертву действовать не по своей воле, и работают по заранее подготовленным схемам.
Чаще всего такие схемы быстро появляются в новостях и из года в года повторяются, сменяя друг друга. Прямо сейчас вы можете легко найти в Интернете сотни упоминаний о них и составить для себя примерный портрет мошенника, маскирующегося под представителя банка.
Телефон
Звонок от мошенника, в отличие от звонка реального сотрудника банка, не ограничивается простым предложением финансовой услуги и завершением коммуникации в случае вашего отказа — через пару минут разговора вас обязательно попросят совершить какие-либо действия (осуществить «пробный» денежный перевод, назвать данные о ваших счетах и картах, предоставить доступ к онлайн-банку).
Почта
В электронных письмах злоумышленники могут сообщать о выдуманной кредитной задолженности и предлагать вам перейти по ссылке, чтобы ее погасить, либо сообщать о возможности возврата налога и так же услужливо оставлять ссылку.
Она направит вас на мошеннический сайт, где необходимо будет заполнить какие-либо формы вашими данными, которые впоследствии утекут к мошенникам.
О чем спич?
Чтобы заставить жертву выполнить необходимые действия, мошенники могут использовать любые предлоги и темы. Однако при наличии даже небольшого количества информации о человеке, подход к нему можно персонифицировать.
Например, у вас есть личный автомобиль, и тогда разговор может начаться с выгодного предложения страхования.
У вас есть кредиты — услышите о хорошем варианте рефинансирования.
Мошенники также могут представиться службой безопасности банка и спросить, не совершали ли вы в последнее время денежные переводы. Но с чего бы не начался разговор, критически относитесь к любой сообщаемой вам информации и помните, что при появлении подозрений можете прекратить коммуникацию в любой момент.
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