Saudi Aramco продала акции на $12 млрд за считаные часы

По данным Bloomberg и арабских СМИ, акции были раскуплены в первые же часы торгов по верхней границе ценового коридора, позволив компании выручить $11,94 млрд. Данных о том, сколько заявок на акции Saudi Aramco поступило из самой Саудовской Аравии, а сколько из-за рубежа, пока нет. Также пока не сообщается, насколько спрос на акции превзошел предложение и сколько акций Saudi Aramco еще продаст по дополнительной подписке.
В 2019 году Saudi Aramco уже проводила первичное размещение акций. Тогда компания продала их на $29,4 млрд, а заявок поступило на $106 млрд. Из всех проданных тогда акций 23% были куплены иностранными инвесторами. В настоящее время правительству страны напрямую принадлежит 82% компании, а государственному инвестфонду — еще 16%. Рыночная капитализация Saudi Aramco составляет около $1,8 трлн.
Вырученные от нового размещения акций средства правительство страны пустит на развитие технологий, в том числе на инвестиции в области искусственного интеллекта, развитие спорта, туризма и проект «города будущего» Неом. В начале мая западные СМИ сообщили, что расходы на строительство Неома планируется снизить с $1,5 трлн до $500 млрд. Представители Саудовской Аравии утверждают, что все идет по плану.