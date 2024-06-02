Saudi Aramco продала акции на $12 млрд за считаные часы

По данным Bloomberg и арабских СМИ, акции были раскуплены в первые же часы торгов по верхней границе ценового коридора, позволив компании выручить $11,94 млрд. Данных о том, сколько заявок на акции Saudi Aramco поступило из самой Саудовской Аравии, а сколько из-за рубежа, пока нет. Также пока не сообщается, насколько спрос на акции превзошел предложение и сколько акций Saudi Aramco еще продаст по дополнительной подписке.