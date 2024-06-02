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Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Президент России Владимир Путин незадолго до переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте поблагодарил министра сельского хозяйства страны за вкусные фрукты.

Источник: РИА "Новости"

Президент был в Узбекистане 26—28 мая. Переговоры президентов двух стран прошли 27 мая. «Спасибо за фрукты, мне президент присылает. Так вкусно», — сказал Владимир Путин главе Минсельхоза Узбекистана Иброхиму Абдурахмонову во время церемонии официальной встречи в резиденции «Куксарой».

Кадры поездки президента в Узбекистан показали сегодня, 2 июня, в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Глава Минсельхоза Узбекистана в интервью назвал такую оценку президента большой ответственностью. «У нас есть на самом деле рынок в Российской Федерации, но это надо расширять», — отметил он.

По данным Россельхознадзора, Узбекистан в первом квартале текущего года почти в 1,8 раза увеличил поставки в Россию овощей и фруктов по сравнению с прошлогодним показателем. Ввоз белокочанной капусты вырос в 11 раз, хурмы — в 6,2 раза, цветной капусты — в 3,2 раза, моркови — в 3,3 раза.