Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Кадры поездки президента в Узбекистан показали сегодня, 2 июня, в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Глава Минсельхоза Узбекистана в интервью назвал такую оценку президента большой ответственностью. «У нас есть на самом деле рынок в Российской Федерации, но это надо расширять», — отметил он.