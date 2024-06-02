Путин поблагодарил главу Минсельхоза Узбекистана за вкусные фрукты

Президент был в Узбекистане
Кадры поездки президента в Узбекистан показали сегодня, 2 июня, в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Глава Минсельхоза Узбекистана в интервью назвал такую оценку президента большой ответственностью. «У нас есть на самом деле рынок в Российской Федерации, но это надо расширять», — отметил он.
По данным Россельхознадзора, Узбекистан в первом квартале текущего года почти в 1,8 раза увеличил поставки в Россию овощей и фруктов по сравнению с прошлогодним показателем. Ввоз белокочанной капусты вырос в 11 раз, хурмы — в 6,2 раза, цветной капусты — в 3,2 раза, моркови — в 3,3 раза.