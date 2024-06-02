Министры стран ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти

При этом вопрос о квотах на 2025 год, который затрагивает все страны альянса, а не только «добровольцев», на июньской встрече может быть не решен. На встрече в июне 2023 года страны ОПЕК+ решили, что IHS Market, Rystad Energy и Wood Mackenzie проведут до конца июня 2024 года независимый аудит добывающих мощностей всех стран альянса. И только на основе этих данных альянс сможет определить квоты на 2025 год.