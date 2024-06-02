Министры стран ОПЕК+ обсудят ситуацию на рынке нефти

Министерские встречи ОПЕК+ проводятся раз в полгода. Последнее такое заседание состоялось 30 ноября в онлайн-формате. Изначально июньская встреча должна была пройти 1 июня в Вене, но ее перенесли на 2 июня в формат видеоконференции.
Два источника ТАСС в делегациях 31 мая сообщили, что заседание может пройти очно в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. При этом в секретариате ОПЕК заявляли, что никаких изменений нет и встреча пройдет, как и планировалось, онлайн.
Позже один из собеседников ТАСС уточнил, что в Эр-Рияде действительно очно соберутся несколько министров, не уточнив, кто именно. Официально свое участие во встрече в Эр-Рияде пока подтвердил только министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Всего на воскресенье запланированы три мероприятия: заседание стран ОПЕК, которое проводится также раз в полгода, заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (проводится раз в два месяца) и министерская встреча ОПЕК+.
Планы участников соглашения.
С 2024 года в рамках соглашения ОПЕК+ действуют обновленные квоты для всех участников сделки.
В то же время с первого квартала 2024 года несколько стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, добровольно сокращают добычу нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) для балансировки рынка. Изначально мера должна была действовать только в течение первого квартала, но в начале марта страны альянса продлили ее действие и на второй квартал.
Кроме того, несколько стран ОПЕК+, также включая Россию и Саудовскую Аравию, с весны 2023 года по конец 2024 года добровольно сокращают добычу нефти в общем объеме на 1,66 млн б/с.
Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники, в воскресенье страны ОПЕК+ могут договориться о продлении сокращений на 2,2 млн б/с на третий и четвертый кварталы, а также о частичном продлении добровольных сокращений на 1,66 млн б/с, срок которых истекает в конце года, на 2025 год.
При этом вопрос о квотах на 2025 год, который затрагивает все страны альянса, а не только «добровольцев», на июньской встрече может быть не решен. На встрече в июне 2023 года страны ОПЕК+ решили, что IHS Market, Rystad Energy и Wood Mackenzie проведут до конца июня 2024 года независимый аудит добывающих мощностей всех стран альянса. И только на основе этих данных альянс сможет определить квоты на 2025 год.