Международные службы доставки готовой еды оказались в сложной ситуации

Если одни сервисы могут переориентироваться на другие виды услуг или вовсе выйти из бизнеса, то другие могут выбрать путь укрепления своего бизнеса за счет операций ушедших конкурентов или с помощью более активной маркетинговой кампании. Так, например, американская DoorDash в третьем квартале 2022 года потратила на маркетинг $446 млн, что составило 35% от полученной за этот период выручки. С учетом того, что в США многие эксперты считают адекватной долей затрат на маркетинг около 10% от выручки, действия DoorDash кроме как экстраординарными не назовешь. Сама компания ранее уже заявляла, что «мы используем существенную часть нашей выручки для маркетинга и других видов продвижения ради привлечения новых клиентов. Мы хотим поощрять людей не только приходить к нам, но и использовать наши услуги снова и снова».