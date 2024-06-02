Как сдать «дефицитные анализы» по ОМС

Чтобы получить направление на такие лабораторные исследования, например, узнать, нет ли в организме дефицита витаминов D или C, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому врачу-терапевту.
«Однако просто прийти за направлением на анализы невозможно. Нужно обратиться к врачу с конкретными жалобами», — заметила эксперт. Так, пациент, жалуясь на сильную слабость или высокую утомляемость, может поискать в сети свои симптомы и связать их с дефицитом витамина С. На самом деле, по словам Лидии Сопрун, такая самодиагностика «обычно бесполезна, а иногда и вредна».
Врач же, проанализировав клиническую картину, примет решение, нужны ли пациенту анализы на дефициты микроэлементов, другие лабораторные исследования или даже консультация другого профильного специалиста.
«Врач, выдавая направление, укажет, в какой день и время лучше приходить в поликлинику. Обычно забор крови осуществляется по рабочим дням с 8:00 до 10:00 в процедурном кабинете.
В медицинских организациях существуют обязательные санитарные дни. “Так что, собираясь в процедурный кабинет, на всякий случай уточните расписание его работы на сайте поликлиники или по телефону регистратуры”, — посоветовала Лидия Сопрун.
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