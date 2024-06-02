Как сдать «дефицитные анализы» по ОМС

«Однако просто прийти за направлением на анализы невозможно. Нужно обратиться к врачу с конкретными жалобами», — заметила эксперт. Так, пациент, жалуясь на сильную слабость или высокую утомляемость, может поискать в сети свои симптомы и связать их с дефицитом витамина С. На самом деле, по словам Лидии Сопрун, такая самодиагностика «обычно бесполезна, а иногда и вредна».