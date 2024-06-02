Ethiopian Airlines планирует превратить Эфиопию в авиационный хаб всей Африки

Ранее на этой неделе американский аэрокосмический гигант Boeing заявил о решении открыть штаб-квартиру своего подразделения для Африки в Эфиопии. Это положило конец спекуляциям на тему о том, какая из трех стран — ЮАР, Эфиопия или Кения — будет выбрана для этого американской компанией.