Ethiopian Airlines планирует превратить Эфиопию в авиационный хаб всей Африки

«Ethiopian Airlines и Boeing недавно достигли соглашения о том, чтобы Эфиопия стала авиационным хабом всей Африки, — цитирует Тасеу радиостанция FBC. — Мы договорились о сотрудничестве, благодаря чему Boeing собирается открыть в Аддис-Абебе свою африканскую штаб-квартиру».
По словам Тасеу, Ethiopian Airlines уже стала крупнейшей авиакомпанией Африки, использующей самолеты Boeing. Новое соглашение о сотрудничестве предполагает, что Ethiopian Airlines получит возможность производить запчасти для самолетов в Эфиопии для себя и других компаний. Это даст толчок всей авиационной отрасли страны.
Ранее на этой неделе американский аэрокосмический гигант Boeing заявил о решении открыть штаб-квартиру своего подразделения для Африки в Эфиопии. Это положило конец спекуляциям на тему о том, какая из трех стран — ЮАР, Эфиопия или Кения — будет выбрана для этого американской компанией.