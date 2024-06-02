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Ethiopian Airlines планирует превратить Эфиопию в авиационный хаб всей Африки

ХАРАРЕ. /ТАСС/. Компания Ethiopian Airlines объявила о намерении превратить Эфиопию в хаб для «авиации всей Африки». Об этом заявил генеральный директор авиаперевозчика Месфин Тасеу.

Источник: AP 2023

«Ethiopian Airlines и Boeing недавно достигли соглашения о том, чтобы Эфиопия стала авиационным хабом всей Африки, — цитирует Тасеу радиостанция FBC. — Мы договорились о сотрудничестве, благодаря чему Boeing собирается открыть в Аддис-Абебе свою африканскую штаб-квартиру».

По словам Тасеу, Ethiopian Airlines уже стала крупнейшей авиакомпанией Африки, использующей самолеты Boeing. Новое соглашение о сотрудничестве предполагает, что Ethiopian Airlines получит возможность производить запчасти для самолетов в Эфиопии для себя и других компаний. Это даст толчок всей авиационной отрасли страны.

Ранее на этой неделе американский аэрокосмический гигант Boeing заявил о решении открыть штаб-квартиру своего подразделения для Африки в Эфиопии. Это положило конец спекуляциям на тему о том, какая из трех стран — ЮАР, Эфиопия или Кения — будет выбрана для этого американской компанией.