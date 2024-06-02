Чем привлекательны ПИФы денежного рынка

Ожидание роста
В пятницу, 31 мая, индекс гособлигаций Московской биржи RGBITR (отражает стоимость портфеля ОФЗ) опустился до 571,05 пункта — минимума с третьей декады мая 2022 года. Индекс снижается третью неделю подряд, и за это время он потерял 4,3%. На фоне снижения котировок уверенно растут доходности гособлигаций. За три недели наиболее сильно выросли доходности среднесрочных (на 1,4−1,6 процентного пункта (п. п.), до 15,2−15,8% годовых) и долгосрочных (на 1,2−1,6 п. п., до 15−15,2% годовых) госбумаг. Ставки по ОФЗ с погашением в течение ближайших 12 месяцев выросли на 0,7−0,8 п. п., до 15,2−16% годовых.
Доходности растут в преддверии заседания совета директоров ЦБ, которое состоится 7 июня.
По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, это заседание будет первым в текущем году, где присутствует интрига: рынок готовится к возможному повышению ключевой ставки. Такую возможность на прошлой неделе не исключил зампред ЦБ Алексей Заботкин. В пользу этого сценария говорят вышедшие за минувшую неделю дополнительные данные, в том числе мониторинг предприятий от Банка России, динамика кредитования в апреле. «Поступившие данные говорят о том, что риски стабилизации инфляции на повышенном уровне возросли. Поэтому для возвращения инфляции к цели (прогноз ЦБ на 2024 год составляет 4,3−4,8%.— “Ъ”) необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени», — отмечает госпожа Беленькая. Вероятность повышения ставки на 1 п. п., до 17%, она оценивает в 30−40%.
Краткосрочная защита
Для инвесторов защитой от возможного ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ могут выступать облигации с плавающим купоном, а также паевые инвестиционные фонды (ПИФы) денежного рынка. Основная часть таких ПИФов зарабатывает на инвестициях в краткосрочные инструменты денежного рынка, в частности на сделках обратного репо с центральным контрагентом (ЦК), обеспеченными клиринговыми сертификатами участия (КСУ). Ставки по этим инструментам движутся вслед за ключевой ставкой. Поэтому такие инвестиции характеризуются минимальным риском неблагоприятной рыночной переоценки актива.
По данным Московской биржи, индикатор RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate, главный бенчмарк для фондов денежного рынка), рассчитываемый на основании сделок и заявок на заключение сделок репо с ЦК, вырос на минувшей неделе на 0,33 п. п., до 16,21% годовых — максимума с начала месяца. Как отмечает руководитель направления инвестиционных исследований УК «Эра инвестиций» Александр Головцов, на сроках от месяца и более ставки репо учитывают и ожидаемую динамику ключевой ставки. Поэтому после майских праздников ставки репо на срок от одного до трех месяцев прибавили около 1 п. п. и приблизились к 17% годовых.
Как правило, в своих портфелях портфельные управляющие держат однодневные репо, которые менее волатильны и более ликвидны. По словам портфельного управляющего УК «Первая» Владислава Данилова, операции такой срочности почти не отреагировали на ужесточение риторики ЦБ. Тем самым они заметно отстали от более долгосрочных инструментов денежного рынка, но за счет ежедневной капитализации процентов итоговый результат будет отличаться не сильно. «При ставке репо в размере 15,5% годовых обеспечивается эффективная доходность около 16,8% годовых с учетом расходов», — отмечает господин Данилов.
Расчет на снижение
В этом году фонды денежного рынка демонстрируют стабильный прирост стоимости пая на уровне 1,2−1,4% в месяц. Такой разброс результатов связан как с инструментарием, используемым в ПИФах, так и с размером сопутствующих расходов. Суммарная комиссия (вознаграждение УК, инфраструктурные и прочие расходы) по биржевым фондам составляет 0,2−0,6% от стоимости чистых активов, по открытым фондам может достигать 1,65%. Вдобавок к этому стоит учитывать, что при покупке и погашении паев открытых ПИФов в офисах УК или банков-агентов существуют надбавки и скидки, которые могут достигать 1,5−2% от стоимости пая. Эта комиссия не взимается при торговле паями БПИФов, но в их случае есть брокерская комиссия.
Высокий интерес к таким инвестициям будет сохраняться до тех пор, пока Банк России не приступит к смягчению денежно-кредитной политики. Это приведет к снижению ставок на денежном рынке и росту котировок ценных бумаг. По мнению Александра Головцова, ЦБ может просигнализировать о будущем снижении ключевой ставки ближе к концу года, когда проявится эффект ограничений ипотечного и потребительского кредитования и динамика индекса потребительских цен, вероятно, замедлится к 6% годовых. В этом случае в наибольшем выигрыше окажутся долгосрочные облигации. «При вполне реалистичном сценарии снижения ключевой ставки до 12−13% к середине 2025 года совокупный доход от вложений, например, в десятилетние облигации с фиксированным купоном может превысить 25%», — оценивает господин Головцов. Соответственно, в этом случае стоит ожидать роста доходностей и ПИФов облигаций.