Чем привлекательны ПИФы денежного рынка

В этом году фонды денежного рынка демонстрируют стабильный прирост стоимости пая на уровне 1,2−1,4% в месяц. Такой разброс результатов связан как с инструментарием, используемым в ПИФах, так и с размером сопутствующих расходов. Суммарная комиссия (вознаграждение УК, инфраструктурные и прочие расходы) по биржевым фондам составляет 0,2−0,6% от стоимости чистых активов, по открытым фондам может достигать 1,65%. Вдобавок к этому стоит учитывать, что при покупке и погашении паев открытых ПИФов в офисах УК или банков-агентов существуют надбавки и скидки, которые могут достигать 1,5−2% от стоимости пая. Эта комиссия не взимается при торговле паями БПИФов, но в их случае есть брокерская комиссия.