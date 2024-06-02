Эксперты раскрыли, выгодно ли прямо сейчас вкладываться в IPO россиянам

Кроме этого, все больше внимания на IPO обращает Центральный банк. Так, например, ЦБ рекомендует эмитентам раскрывать больше информации о вероятной аллокации и обсуждает с компаниями минимальный порог акций в свободном обращении. По мнению эксперта, это может несколько затормозить процесс размещения небольших компаний, которые не хотят выводить на рынок значительную долю своих акций.