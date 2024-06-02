Эксперты раскрыли, выгодно ли прямо сейчас вкладываться в IPO россиянам

Бум IPO среди российских розничных инвесторов начался в 2023 году, когда с отечественного рынка ушли западные финансовые компании. Их заместили российские инвесторы: доля отечественных акций в портфелях частных инвесторов за последний год увеличилась в 16 раз — с 0,1% до 1,6%, подсчитала Мосбиржа.
В 2023 году объем первичных размещений акций превысил рекордную отметку в 40 миллиардов рублей. В прошлом году 8 компаний разместили впервые ценные бумаги на Московской бирже.
В наступившем году российские компании продолжают выходить на биржу. Начинается последний месяц полугодия, а в 2024 году уже 7 компаний провели IPO:
«Кристалл»,
«Диасофт»,
«Каршеринг Руссия»,
«Европлан»,
«Займер»,
«МТС-Банк»,
«Элемент».
Как напомнила эксперт по инвестициям, экономист и создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе, с 4 июня впервые начинаются торги акциями IVA Technologies.
Для компаний это более дешевое финансирование, повышение доверия и возможность громко заявить о себе. Для инвесторов — возможность быстро заработать, пояснила эксперт.
По ее мнению, самым удачным размещением 2024 года на текущий момент можно назвать «Диасофт», акции которого подорожали на 40−60% в начале торгов.
Второе место можно распределить между «Каршеринг Руссия» (Делимобиль) и «Европланом», которые дали инвесторам около 20% доходности. Но такую доходность могут получить лишь инвесторы с крупными заявками, которые выполняются.
«Ситуация на российском рынке IPO несколько изменилась с 2023 года. Спрос инвесторов снижается. Многие инвесторы начинают понимать, что при таком уровне аллокации (выполненный объем заявки инвестора), реальная доходность на блокируемую сумму оказывается всего несколько процентов», — отметила Ольга Гогаладзе.
Кроме этого, все больше внимания на IPO обращает Центральный банк. Так, например, ЦБ рекомендует эмитентам раскрывать больше информации о вероятной аллокации и обсуждает с компаниями минимальный порог акций в свободном обращении. По мнению эксперта, это может несколько затормозить процесс размещения небольших компаний, которые не хотят выводить на рынок значительную долю своих акций.
«При этом рынок IPO продолжает жить своей жизнью. Летом на рынок могут выйти ВсеИнструменты.ру и некоторые другие компании», — прогнозирует Ольга Гогаладзе.
«Бум на российском рынке IPO начался с размещения акций IT-компании “Астра” в октябре 2023 года», — напомнил экономист Владимир Рожанковский, управляющий директор Trade123. Она планировала привлечь 2−3 млрд рублей, однако спрос превысил предложение в 24 раза.
«Видя этот успех, на биржу поспешили другие эмитенты, и в последнем квартале прошлого года IPO провели семь компаний при том, что за весь 2023 года их было лишь восемь», — отметил экономист.
В первом квартале 2024 акции разместили сразу шесть эмитентов, а пять из них — «Делимобиль», «Диасофт», «Займер», «МТС Банк» и КЛВЗ «Кристалл» — торгуются ниже цены размещения по данным на 31 мая, уточнил Владимир Рожанковский.
По его оценке, особенно сильно «клюнули» «Займер» и завод «Кристалл». Меньше всех от широкого коррекционного снижения цен на фондовом рынке пострадал «МТС Банк».
Из этой истории следуют несколько выводов, считает Владимир Рожанковский.
Во-первых, дебютирующие эмитенты должны перестать жадничать и размещаться по верхним границам их справедливых оценок.
Во-вторых, текущая коррекция на рынке, связанная с укреплением рубля, показала, что «качество познаётся в стрессе».
«Это хороший урок и для инвесторов, и для самих компаний. Если эмитент ещё объективно не созрел до биржевого дебюта, то ему всё-таки надо в первую очередь вначале сформировать свою репутацию через, скажем, выпуск облигаций, и лишь затем, спустя пару лет, начинать планы размещения на бирже публичных акций», — подчеркнул Владимир Рожанковский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».