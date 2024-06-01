В России высказались о последствиях санкций против аналога SWIFT

«Все зависит от того, как поведут себя эти государства. Если Белоруссия, то она никаких мер принимать не будет. Если она получит ограничения, она не откажется от этой системы, она будет ее использовать, несмотря ни на какие санкции. А что касается других государств, наверное, некоторые откажутся проводить транзакции, что повлечет определенные трудности», — сказал депутат.