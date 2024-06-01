Рубль расслабился к выходным. У курса закончились поводы для роста

После падения курсов иностранных валют в начале уходящей недели в последующие дни рубль растерял все приобретенные позиции. В ходе пятничных торгов на Московской бирже курс доллара поднимался на 57 коп., до отметки 90,42 ₽/$, что на 2,16 ₽ выше локального минимума, установленного во вторник. По итогам дня курс остановился на отметке 90,10 ₽/$, что на 26 коп. выше значений конца предшествующей недели. Курс евро, снижавшийся в понедельник и вторник почти на 90 коп, по итогам недели вырос на 42 коп., до 97,72 ₽/€. Юань прибавил по итогам пяти дней 10 коп. и закрылся на отметке 12,388 ₽/CNY.
Произошедший в середине недели разворот курсов был ожидаем участниками рынка, так как ему предшествовали шесть недель почти непрерывного снижения. С 16 апреля по 28 мая курс доллара потерял на Московской бирже без малого 6 ₽, до 88,56 ₽/$, курс евро снизился на 3,81 ₽, до 96,44 ₽/€, юань потерял 79 коп. и вернулся к уровню 12,19 ₽/CNY. Так сильно они не снижались с осени прошлого года. «Снизившиеся курсы стали привлекательными к покупке на среднесрочную перспективу как со стороны импортеров, так и для населения», — считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.
Ослабление рубля совпало с завершением основных налоговых выплат. В минувший вторник, 28 мая, российские компании закончили уплату НДС, НДПИ и акцизов в общем объеме 3,1 трлн руб., свидетельствуют оценки Владимира Евстифеева.
В итоге рубль остался без ключевого внутреннего фактора поддержки и оказался менее защищенным перед спекулянтами. «Финансовые спекулянты могли сыграть против рубля после завершения налогового периода в ожидании меньшего предложения валюты со стороны экспортеров», — отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
О снизившейся активности экспортеров свидетельствует и резкое снижение объемов биржевых торгов юанем — ключевой иностранной валютой расчетов при внешнеэкономической деятельности отечественных компаний. По данным ЦБ, доля юаня в расчетах за экспорт выросла с начала года на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 38,2%, тогда как доля «токсичных» валют уменьшилась на 8,6 п. п., до 17,85%. По данным Московской биржи, объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» составил в пятницу почти 110 млрд руб., что на 14% ниже значений вторника и на 35% выше показателя прошлой пятницы. В то же время объемы торгов долларом и евро остались примерно на тех же уровнях, 94 млрд и 34 млрд руб.
Снижение предложения валюты со стороны экспортеров отчасти будет компенсировано предложением валюты в рамках обновленного бюджетного правила. Но объемы продаж китайской валюты невелики и составляют около 6,2 млрд руб. в день. Поэтому, как считает Владимир Евстифеев, в ближайшие сессии курс доллара может закрепиться в диапазоне 90−92 ₽/$.
Поддержку рублю на будущей неделе может оказать Банк России, который в пятницу будет решать, повышать ключевую ставки или оставить на текущем уровне 16%.
Михаил Васильев считает, что ЦБ повысит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 17%, и сохранит ее на этом уровне до конца года. Дополнительное повышение ключевой ставки может способствовать укреплению рубля в условиях ограниченной импортной активности из-за вторичных санкций. «В этом случае вырастут доходности рублевых финансовых инструментов, что повысит их привлекательность для экономических субъектов при формировании сбережений», — поясняет главный аналитик ПСБ Денис Попов. Впрочем, сам он не ждет повышения ключевой ставки в следующую пятницу, поскольку считает, что возросшее в апреле инфляционное давление носит временный характер.