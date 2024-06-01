Рубль расслабился к выходным. У курса закончились поводы для роста

О снизившейся активности экспортеров свидетельствует и резкое снижение объемов биржевых торгов юанем — ключевой иностранной валютой расчетов при внешнеэкономической деятельности отечественных компаний. По данным ЦБ, доля юаня в расчетах за экспорт выросла с начала года на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 38,2%, тогда как доля «токсичных» валют уменьшилась на 8,6 п. п., до 17,85%. По данным Московской биржи, объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» составил в пятницу почти 110 млрд руб., что на 14% ниже значений вторника и на 35% выше показателя прошлой пятницы. В то же время объемы торгов долларом и евро остались примерно на тех же уровнях, 94 млрд и 34 млрд руб.