Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары

«Мы отмечаем значительный рост продаж кондиционеров и сплит-систем. Например, на текущей неделе продажи кондиционеров в сети “М. Видео-Эльдорадо” выросли на 20% по сравнению с предыдущей. Продажи сплит-систем в целом на рынке России в апреле и мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 63% — это связано в первую очередь с ранним приходом тепла», — рассказали в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо».