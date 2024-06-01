Ритейлеры зафиксировали всплеск спроса на кондиционеры из-за грядущей жары

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости о том, что в Центральную Россию, на север европейской части страны и в Якутию придет жара до плюс 30 градусов.
«Мы отмечаем значительный рост продаж кондиционеров и сплит-систем. Например, на текущей неделе продажи кондиционеров в сети “М. Видео-Эльдорадо” выросли на 20% по сравнению с предыдущей. Продажи сплит-систем в целом на рынке России в апреле и мае 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросли на 63% — это связано в первую очередь с ранним приходом тепла», — рассказали в пресс-службе «М. Видео-Эльдорадо».
Там отметили, что недельными лидерами по росту спроса являются Москва и Московская область (+86%).
По данным сети «Ситилинк», по итогам апреля-мая 2024 года продажи кондиционеров показали прирост в 30% в сравнении с прошлым годом, за последние две недели наблюдается рост заказов на мобильные кондиционеры и сплит-системы. По данным сети, это происходит на фоне информации в СМИ о предстоящей жаре.