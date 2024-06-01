Ревальвационные ожидания: какое решение примет ЦБ по ключевой ставке

Совет директоров ЦБ 26 апреля 2024 года сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По оценке регулятора, на тот момент «из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале».
Одна из целей ЦБ — снижение потребительского и ипотечного кредитования, которое стимулирует расходы населения, потребительский спрос и рост цен. При этом, как отмечает регулятор в майском банковском обзоре, «в апреле сохранился высокий темп роста кредитования».
Согласно предварительным данным Банка России, прирост ипотечного портфеля ускорился до 1,4% с 1,2% в марте. «Потребительское кредитование, по предварительным оценкам, продолжило активно расти (прирост сохранился на уровне марта и составил 1,8%)», — констатировал регулятор.
Он планирует снизить инфляцию до четырех процентов в год. Согласно его апрельскому прогнозу, годовая инфляция снизится до 4,3−4,8% в 2024 году и вернется к четырем процентам в 2025 году. Поэтому снижение ставки пока под вопросом. В апрельском базовом сценарии ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0−16,0% и 10,0−12,0% соответственно. Более того, Совет директоров Банка России 7 июня рассмотрит вариант повышения ключевой ставки, сообщил 21 мая зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Ревальвационные ожидания на рынке
В последние дни на рынке растут ожидания ужесточения регулятором денежно-кредитной политики (ДКП) и повышения ключевой ставки, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. «Рынок облигаций и акций на этом фоне резко рухнул», — отметил он.
По оценке эксперта, инфляция все еще повышенная, промышленность не поспевает за спросом, а дефицит на рынке труда сохраняется, что является факторами против смягчения ДКП и снижения ставки. С другой стороны, началось сильное укрепление рубля, что снижает рост стоимости импортной продукции и замедляет инфляцию.
«Но мы бы отметили очень важный дезинфляционный фактор — ревальвация рубля и падение инвалют на минимумы начала года. Доллар уже 88 рублей. Девальвационные ожидания не те, чтобы вновь повышать стоимость фондирования (кредитования)», — подчеркнул Зельцер. В этом случае для Банка России нет смысла далее повышать ставку и, соответственно, стоимость кредитов в стране.
«По совокупности факторов монетарного курса ЦБ, считаем, что регулятор все-таки имеет возможность сохранить текущую ставку и 7 июня удержать монетарную паузу. В таком случае рубль может прекратить укрепление, а акции и ОФЗ — восстановиться после тотального обвала», — считает он.
Большинство опрошенных экспертов также ждут сохранения ставки ЦБ, но выросли и ожидания ее повышения.
С момента предыдущего заседания Банка России вероятность повышения ключевой ставки повысилась, считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
По его наблюдениям, в пользу такого варианта развития событий свидетельствуют сохранение повышенной экономической, потребительской и кредитной активности, а также отсутствие устойчивого тренда замедления инфляции и нестабильность инфляционных ожиданий населения.
«Кроме того, сама риторика представителей ЦБ за последние недели, на наш взгляд, заметно ужесточилась», — отметил он.
«Однако мы считаем, что вариант с сохранением ключевой ставки все же остается базовым», — подчеркнул Кравченко. По его мнению, для фактического ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ будет достаточно дополнить свою риторику новыми «ястребиными» комментариями в пресс-релизе, не прибегая к непосредственному повышению ставки. Повышение ставки возможно, но не раньше июля, полагает эксперт.
«Если же регулятор все же решится на подъем ставки, такое действие, скорее всего, будет сопровождаться изменением макропрогноза ЦБ, и более логично в этом случае повышать ставку на опорном заседании (ближайшее — в конце июля)», — подчеркнул Кравченко.
«Ожидаем, что на следующем заседании, назначенном на 7 июня, ключевая ставка не изменится», — заявил заместитель директора департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia) Вадим Шамин.
В банке полагают, что ключевая ставка еще довольно долго будет находиться на текущих уровнях с учетом повышения прогноза ЦБ по ее среднегодовому значению до 15,0−16,0% с 13,5−15,5% и предыдущих комментариев руководства регулятора.
Шамин отметил, что, согласно опубликованным Банком России резюме обсуждения ключевой ставки на предыдущих заседаниях, вопрос ее повышения регулярно рассматривается всерьез, но до сих пор — с конца прошлого года — ставка остается неизменной. По его мнению, с учетом последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям, наиболее вероятным сценарием также остается сохранение ставки.
«При этом стоит отметить, что ранее представители регулятора сообщили, что пик инфляции ожидается как раз во втором квартале — из-за эффекта базы, а с третьего квартала рост цен пойдет вниз. По этой причине повышение ключевой ставки сейчас кажется маловероятным», — заключил эксперт.
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