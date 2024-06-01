Ревальвационные ожидания: какое решение примет ЦБ по ключевой ставке

Он планирует снизить инфляцию до четырех процентов в год. Согласно его апрельскому прогнозу, годовая инфляция снизится до 4,3−4,8% в 2024 году и вернется к четырем процентам в 2025 году. Поэтому снижение ставки пока под вопросом. В апрельском базовом сценарии ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки в 2024 и 2025 годах до 15,0−16,0% и 10,0−12,0% соответственно. Более того, Совет директоров Банка России 7 июня рассмотрит вариант повышения ключевой ставки, сообщил 21 мая зампред ЦБ Алексей Заботкин.