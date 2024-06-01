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Президент Зимбабве согласился приехать на ПМЭФ

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ближайшие дни посетит Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Источник: AP 2023

Об этом сообщили в российском посольстве в Хараре.

В дипмиссии отметили, что подтверждают «получение позитивного ответа президента» на соответствующее приглашение со стороны России.

ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге 5—8 июня.