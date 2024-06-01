Президент Зимбабве согласился приехать на ПМЭФ

Об этом сообщили в российском посольстве в Хараре.
В дипмиссии отметили, что подтверждают «получение позитивного ответа президента» на соответствующее приглашение со стороны России.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва в ближайшие дни посетит Россию, чтобы принять участие в Петербургском международном экономическом форуме.
Об этом сообщили в российском посольстве в Хараре.
В дипмиссии отметили, что подтверждают «получение позитивного ответа президента» на соответствующее приглашение со стороны России.
ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге