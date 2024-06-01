Отслеживают в соцсетях: как судебные приставы защищают права детей

— Мы должны быть более внимательны к защите прав и законных интересов детей. Семейные ценности воспитываются с малых лет и проявляются дальше в поступках и делах наших взрослеющих ребят и девчат. Важно продвигать семейные ценности, которые безусловно приведут к позитивным изменениям. Каждый ребенок нуждается в общении с родителями, мы, взрослые, несем ответственность за воспитание детей, — подытожил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.