Отслеживают в соцсетях: как судебные приставы защищают права детей

Помощь психологов и искусственный интеллект
В своей работе судебные приставы выполняют множество задач, однако в случае бракоразводных процессов на первое место ставится обеспечение прав самого ребенка. В частности, пристав обеспечивает его беспрепятственное общение с обоими родителями.
Порой бывшие супруги расстаются врагами. Нередки случаи, когда один родитель запрещает ребенку видеться с другим вопреки судебному постановлению. Тогда-то на помощь приходит пристав, который старается мирным путем уладить ситуацию, разъясняя бывшим супругам права и обязанности.
По словам Николая Коновалова, приставы всегда работают совместно с органами опеки и попечительства. Для защиты прав детей они могут обращаться к педагогам, врачам, полицейским и другим специалистам. Так, если ребенок сам категорически отказывается общаться с одним из родителей, приставы привлекают к работе психологов. Это помогает выявить ситуации, когда родственники намеренно настраивают ребенка друг против друга.
Поиск должников по алиментам — еще одна задача судебных приставов. Для этого сотрудники органа принудительного исполнения применяют самые разные методы и технологии. Должников ищут с помощью камер с искусственным интеллектом, отслеживают в соцсетях и мессенджерах.
— Работа по розыску строится согласно принципу установления и детального изучения любых фактов, помогающих выйти на след должника. К примеру, благодаря «свежей» фотографии, взятой из социальной сети, и использованию интеллектуальных систем в рамках исполнительного производства установлен новый адрес предположительного места нахождения разыскиваемого, — поделился собеседник «ВМ».
Имущество неплательщиков арестовывают, а затем продают, чтобы выплатить накопившиеся у них долги. Особо злостных нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности или ограничить в праве покидать пределы страны.
Положительная динамика
Зачастую после развода супругов обязанность выплачивать алименты ложится на отцов. Гораздо реже, в 10 процентах случаев, на алименты подают отцы. В некоторых случаях к выплатам привлекают других родственников, когда помощь оказывается необходима нетрудоспособным дедушкам, бабушкам, братьям или сестрам.
С начала 2024 года судебные приставы взыскали больше одного миллиарда рублей алиментов. К апрелю 2024 года из 721 объявленного в розыск должника приставы установили 356 человек. Также за четыре месяца было обнаружено 45 из 144 разыскиваемых автомобилей.
В целом число москвичей-алиментщиков снижается. Всего за четыре месяца в работе столичного ведомства находилось порядка 25 тысяч таких производств. Это на 2,4 тысячи меньше, чем в прошлом году, отмечает Николай Коновалов.
Николай Коновалов напомнил, что в мае прошлого года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей. Приоритетом государства стала охрана семьи, материнства, отцовства и детства.
— Мы должны быть более внимательны к защите прав и законных интересов детей. Семейные ценности воспитываются с малых лет и проявляются дальше в поступках и делах наших взрослеющих ребят и девчат. Важно продвигать семейные ценности, которые безусловно приведут к позитивным изменениям. Каждый ребенок нуждается в общении с родителями, мы, взрослые, несем ответственность за воспитание детей, — подытожил руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве.