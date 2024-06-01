На ПМЭФ приедут 15 бизнесменов из Италии

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. В этот раз эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т. д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».