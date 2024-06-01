Миллиардеры с Уолл-стрит поддержали Трампа после обвинительного приговора

По данным издания, число американских предпринимателей, вставших на сторону Трампа, увеличилось после суда над ним. Речь идет, в том числе, о тех бизнесменах, которые выступили против Трампа после штурма Капитолия 6 января 2021 года. Причина проста — в своей предвыборной кампании Трамп пообещал сократить налоговую нагрузку для богатых, тогда как президент США Джо Байден выступает за обратное.