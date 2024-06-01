Кому из россиян с 1 июня перерасчитают выплату на детей

В случае соглашения об уплате алиментов будет учитываться размер алиментов, указанный в нем. Исключение — ситуации, когда такой размер составляет менее размера алиментов, установленного п. 1 ст. 81 Семейного кодекса — на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.