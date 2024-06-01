Кому из россиян с 1 июня перерасчитают выплату на детей

Алименты включены в доходы, которые учитываются при расчете среднедушевого заработка семьи с целью выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, напомнила эксперт.
Пособие назначается, только если среднедушевой доход члена семьи не превышает МРОТ на душу населения. «То есть, чем меньше доход в виде алиментов у человека, претендующего на выплату алиментов, тем выше вероятность назначения пособия», — разъяснила юрист.
Сегодня родитель, который обращается за пособием, может указать любую сумму алиментов, которую он якобы получил на основании алиментного соглашения или решения суда, в том числе меньше фактических перечислений.
Уполномоченным ведомством указанная сумма проверялась и запрашивалась только в случае наличия исполнительного производства при перечислении алиментов получателю с депозита службы судебных приставов.
По новым правилам, в случае взыскания алиментов в судебном порядке при подаче заявления на пособие будут учитываться только платежи, произведенные в рамках исполнительного производства.
Информация может быть получена и проверена в порядке межведомственного взаимодействия.
Если обмен сведениями не состоится, то заявителя обяжут в течение 5 рабочих дней указанные в заявлении цифры документально подтвердить.
В случае соглашения об уплате алиментов будет учитываться размер алиментов, указанный в нем. Исключение — ситуации, когда такой размер составляет менее размера алиментов, установленного п. 1 ст. 81 Семейного кодекса — на одного ребенка — одной четверти, на двух детей — одной трети, на трех и более детей — половины заработка и (или) иного дохода родителей.
При отсутствии судебного акта о взыскании алиментов, исполнительного производства, возбужденного на его основании, а также нотариально удостоверенного алиментного соглашения, сумма алиментов будет учитываться в размере фактически поступивших денежных средств, но не менее ¼ МРОТ на 1-го ребенка, на ⅓ МРОТ на 2-х детей, ½ МРОТ на 3-х и более детей.
Например, если получатель алиментов указал в заявлении, что ежемесячно получает на ребенка алименты в размере 6 000 рублей (при этом отсутствуют документы, подтверждающие это), то в доход будет учтена сумма алиментов в размере ⅓ МРОТ — 6 414 рублей.
По ранее действующим правилам эта сумма составляла бы 6 000 рублей. Поэтому получателям алиментов было выгодно указывать минимально возможный размер алиментов, что повышало вероятность назначения пособия.
Если у ребенка только один родитель, а второй — умер, признан безвестно отсутствующим или в свидетельстве о рождении вовсе стоит прочерк, то размер алиментов при назначении пособия учитываться не будет совсем, так как их уплата в таких ситуациях законом не предусмотрена.
Как подчеркивает адвокат, минимальный размер алиментов учитывается только при получении пособия, и не является определяющим для целей их взыскания в суде или определения в алиментном соглашении.
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