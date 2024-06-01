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Экспортерам разрешат не продавать валюту при оплате контракта рублями на 50%

Премьер Михаил Мишустин внес изменения в правила продажи валютной выручки российскими экспортерами. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям сможет выдавать разрешения не продавать валюту, если внешнеторговые контракты больше чем на 50% оплачены рублями.

Источник: Reuters

Постановление подписано 30 мая и опубликовано на следующий день. Оно вступило в силу в день опубликования. Рубли по контрактам должны быть зачислены на счета в уполномоченных банках.

Вносятся и другие изменения. Так, правительственная комиссия сможет выдавать дочерним структурам крупнейших экспортеров разрешение не продавать валютную выручку в размере, равном сумме направляемой на удовлетворение требований, выраженных в иностранной валюте. Ранее такое право было только у самих крупных экспортеров.

Указ президента об обязательной продаже валютной выручки был подписан в октябре 2023 года. Механизм предусматривает, что российские экспортеры должны зачислять на счета в российских банках не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки. Правительство в конце апреля 2024-го продлило действие меры до 30 апреля 2025 года.