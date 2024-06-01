Экспортерам разрешат не продавать валюту при оплате контракта рублями на 50%

Указ президента об обязательной продаже валютной выручки был подписан в октябре 2023 года. Механизм предусматривает, что российские экспортеры должны зачислять на счета в российских банках не менее 80% полученной валюты и продавать не менее 90% зачисленной выручки. Правительство в конце апреля 2024-го продлило действие меры до 30 апреля 2025 года.