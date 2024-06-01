Эксперты считают, что страны ОПЕК+ не будут наращивать добычу нефти

Мнения разнятся. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко предполагает, что добровольные ограничения будут сохранены в прежнем объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до конца года или хотя бы до конца третьего квартала.
По словам заместителя генерального директора Института национальной энергетики Александра Фролова, возможно, будут введены послабления для ряда стран-участниц в связи с растущим спросом на нефть. Уменьшение объема добровольных ограничений может стать следствием того, что их задачи уже в большинстве своем выполнены и продолжать сохранять их объем не имеет смысла. Особенно на фоне того, что в странах северного полушария потребление нефти растет.
Другое мнение у доцента Финансового университета при правительстве РФ Валерия Андрианова, который считает, что об увеличении добычи нефти не может идти речи, так как сейчас не подходящий момент для этого. Нужно дождаться, когда конъюнктура рынка станет более устойчивой, когда цены пойдут вверх.
С точки зрения Андрианова, сохранение ограничений в их исходном объеме уже будет позитивным сигналом для рынка, поскольку появилась информация о расколе внутри ОПЕК+. Эксперт поясняет, что это связано с выходом из организации Анголы в прошлом году и сообщениями западных СМИ о желании некоторых участников сделки увеличить производство. Например, о позиции Ирака, который якобы намерен наращивать объем добычи нефти в обход установленных квот. В частности, это касается заявления министра нефти Ирака Хайяна Абдул Гани, который сказал, что страна не намерена соглашаться с продлением сокращений на будущей встрече ОПЕК+. Правда, вслед за этим появилась информация, что Ирак готов поддержать все решения альянса. То есть конфликт между странами-членами организации если и есть, то он внутренний и отходит на задний план во время принятия совместных решений.
Впрочем, Фролов допускает, что для Ирака на предстоящей встрече будут сделаны определенные послабления по добыче.
С другой стороны, Дудченко указывает на то, что Ирак уже заявил о готовности компенсировать невыполнение плана по добыче нефти перед ОПЕК+.
Похожим образом дело обстоит с другими странами-нарушителями, не исполнившими свои обязательства по сокращению добычи. К примеру, об этом уже заявила Россия, не вписавшаяся в свои квоты в апреле этого года.
Пока ОПЕК+ сохраняет контроль над нефтяным рынком, считает Андрианов. Благодаря ее действиям удалось поднять цены на нефть с 40 долларов за баррель до 88−90 долларов.
Суммарно страны ОПЕК+ снижают добычу по квотам на приблизительно на 3,66 млн б/с от уровня октября 2022 года. Еще 2,2 млн б/с приходятся на добровольные обязательства стран снизить производство. То есть суммарный объем удаленного предложения нефти с мирового рынка составляет около 5,86 млн б/с (снижение с 41,9 млн б/с до 36,1 млн б/с), около 6% мирового рынка нефти.