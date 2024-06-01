Эксперты считают, что страны ОПЕК+ не будут наращивать добычу нефти

С точки зрения Андрианова, сохранение ограничений в их исходном объеме уже будет позитивным сигналом для рынка, поскольку появилась информация о расколе внутри ОПЕК+. Эксперт поясняет, что это связано с выходом из организации Анголы в прошлом году и сообщениями западных СМИ о желании некоторых участников сделки увеличить производство. Например, о позиции Ирака, который якобы намерен наращивать объем добычи нефти в обход установленных квот. В частности, это касается заявления министра нефти Ирака Хайяна Абдул Гани, который сказал, что страна не намерена соглашаться с продлением сокращений на будущей встрече ОПЕК+. Правда, вслед за этим появилась информация, что Ирак готов поддержать все решения альянса. То есть конфликт между странами-членами организации если и есть, то он внутренний и отходит на задний план во время принятия совместных решений.