Чего нельзя делать с ипотечной квартирой

Иногда банк может прописать в договоре ограничения на регистрационные действия в ипотечной квартире. Например, зарегистрировать в ней можно только членов семьи, а всех остальных только по согласованию с банком. Также часто кредитная организация указывает в договоре пункт, согласно которому в случае невыполнения своих обязательств собственник обязуется снять с регистрационного учета всех прописанных.