Чего нельзя делать с ипотечной квартирой

1. Ее нельзя передать в залог, поскольку она и так в залоге.
А вот продать ее можно, по согласованию с банком. В случае возникновения трудностей с платежами у заемщика, банки охотно идут ему навстречу и позволяют самостоятельно продать квартиру, находящуюся в залоге. Для этого, как поясняет юрист, есть несколько вариантов.
Самый популярный, когда заемщик находит покупателя, готового погасить за него обязательства по ипотеке — личными средствами или путем оформления ипотечного кредита в том же банке. Также квартиру можно подарить, но только по согласованию с банком, при этом все обязанности заемщика перейдут новому владельцу.
2. Делать перепланировку, если это предусмотрено условиями кредитного договора.
Нередко банк прописывает условие, что собственник не имеет право производить перепланировку или должен согласовывать такие действия с банком до момента погашения кредита.
По словам Гусятникова, это делается для того, чтобы собственник не мог ухудшить состояние квартиры и тем самым снизить ее стоимость. Перепланировка бывает разной. Если в итоге собственник нарушит установленные правила и не сможет дальше выплачивать кредит — разбираться с последствиями придется банку. Также банки редко одобряют объекты с уже имеющейся неузаконенной перепланировкой.
3. Сдавать квартиру в наем без одобрения банка.
Иногда банк прописывает подобные условия в договоре. Это делается также для того, чтобы объекту не был нанесен ущерб и его стоимость не уменьшилась, отмечает эксперт. Если такого пункта нет — то можно сдавать ипотечную квартиру, не согласовывая свои действия с банком.
4. Регистрировать в квартире посторонних людей.
Иногда банк может прописать в договоре ограничения на регистрационные действия в ипотечной квартире. Например, зарегистрировать в ней можно только членов семьи, а всех остальных только по согласованию с банком. Также часто кредитная организация указывает в договоре пункт, согласно которому в случае невыполнения своих обязательств собственник обязуется снять с регистрационного учета всех прописанных.
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