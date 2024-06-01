Bloomberg: Запад готовит санкции против банков, использующих СПФС

В частности, Еврокомиссия инициировала внесение этого пункта в очередной пакет санкций ЕС. Согласовать его европейские страны намерены до саммита G7, который пройдет с 13 по 15 июня в Италии, однако, по данным агентства, несколько стран-членов ЕС уже выступили против полного запрета СПФС. Они опасаются, что такой шаг может негативно отразиться на проведении транзакций, не нарушающих санкции, а также навредить отношениям с третьими странами.
Среди других ограничительных мер, которые сейчас обсуждаются — добавление в списки конкретных банков, юридических и физических лиц из третьих стран за помощь России в обходе санкций. Также G7 и страны ЕС планируют ужесточить требования к компаниям, чтобы они лучше проверяли свои дочерние предприятия и цепочки поставок. Впрочем, как подчеркивают собеседники Bloomberg, конкретные ограничения «все еще находятся на стадии обсуждения, и союзники могут принять разные меры».
Согласно данным Bloomberg, западные державы решили «закрутить гайки» в отношении финансового сектора, так как благодаря именно ему Россия, по их мнению, обходит многочисленные санкции и приобретает товары, критически важные для проведения СВО. Так, Россия импортирует запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и государства Центральной Азии, часто через сети посредников в нескольких юрисдикциях, пишет агентство.
СПФС (Система передачи финансовых сообщений) — это российская система, разработанная Центральным банком России как альтернатива международной системе SWIFT. Она была создана в ответ на возможное отключение российских банков от SWIFT из-за санкций в 2014 году. Система позволяет банкам и другим финансовым учреждениям в России и за её пределами безопасно обмениваться финансовыми сообщениями, а также обеспечивает обработку и передачу данных по внутренним и международным операциям. По мнению председателя госкорпорации ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, эта система «решила проблему вторичных санкций для иностранных контрагентов».
Согласно последним доступным данным за четвертый квартал 2023 года, к СПФС было подключено 557 банков и компаний, в том числе 159 нерезидентов из 20 стран. Bloomberg утверждает, что системой пользуются банки Китая, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Казахстана.
ЕС после начала российско-украинского конфликта отключил от SWIFT крупнейшие банки России: Сбербанк, ВТБ, банк «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, банк «Россия», МКБ и Совкомбанк. В 2023 году под блокирующие санкции ЕС также попали Тинькофф Банк, Росбанк, Альфа-банк. Эти кредитные организации не были отключены от SWIFT отдельным решением, но блокирующий характер санкций, запрещающий контрагентам в ЕС сотрудничать с ними, не позволяет им пользоваться системой.