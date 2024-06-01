Bloomberg: Запад готовит санкции против банков, использующих СПФС

В частности, Еврокомиссия инициировала внесение этого пункта в очередной пакет санкций ЕС. Согласовать его европейские страны намерены до саммита G7, который пройдет с 13 по 15 июня в Италии, однако, по данным агентства, несколько стран-членов ЕС уже выступили против полного запрета СПФС. Они опасаются, что такой шаг может негативно отразиться на проведении транзакций, не нарушающих санкции, а также навредить отношениям с третьими странами.