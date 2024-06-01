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5 стран с зафиксированными ценами в 2024 году

Рассказываем про списком стран, в которых государство устанавливает фиксированные цены на товары и услуги в 2024 году. Объясняем, как такое вмешательство в экономику влияет на стабильность рынка, жизнь населения и перспективы развития.

Источник: AP 2023

В мире осталось мало стран с масштабным регулированием цен (ограничением максимальных). Основная причина — прижатие цен дестимулирует производить лучше и больше, рассказал исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко.

Это, по его словам, доказано практикой СССР, Китая до реформ и некоторых других современных стран.

В то же время ограниченное регулирование на социальные товары присутствует во многих государствах, в том числе Индии и Китае. В России — на жизненно важные лекарства. Иногда к этому прибегали и в США, и в Великобритании.

«Инфляция — головная боль для каждого правительства, так как ее больше всего не любят избиратели. Но инфляция характеризует состояние экономики, ее способность удовлетворять спрос и высокий уровень побуждает правительства проводить структурные изменения, которые усиливают сторону предложения», — утверждает эксперт.

При этом в экономике рынка безгранично важна роль антимонопольных органов — именно они играют роль сдерживании цен, помогают разрушать рыночные сговоры.

А что касается пресечения спекулятивных операций — лучше работают налоги на них, чем запреты, считает экономист.

Как отмечает Свириденко, в мире еще остались страны с сильным регулированием цен: Куба, Северная Корея, Венесуэла.

Регулирование несет там сдерживающий фактор, ограничивающий возможность производителей развиваться. Конечно, в этих странах играют роль и санкции, они ограничивают возможности экономик. Но даже там от жесткого регулирования стали отходить, указывает экономист.

В Китае, кстати, чтобы сделать «умную» реформу цен в 1980-х созвали два общенациональных конгресса — и это имело успех.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»