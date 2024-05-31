Женевский автосалон объявил о прекращении выставок

Президент Постоянного комитета фонда автосалона Александр де Сенарклен в качестве причины завершения деятельности в Женеве назвал «отсутствие интереса у автопроизводителей в трудном для индустрии контексте», а также конкуренцию со стороны автомобильных салонов Мюнхена и Парижа, которые «благоприятствуют своей местной промышленности». В этой ситуации Совет управляющих Постоянного комитета автосалона признал, что не может выполнить уставные цели, и поэтому «официально обратится в наблюдательную кантональную инстанцию с просьбой о роспуске фонда». Совет пришел к выводу, что «рыночные условия в Европе не способствуют успеху будущих выставок».