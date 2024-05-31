Женевский автосалон объявил о прекращении выставок

ЖЕНЕВА, 31 мая. /ТАСС/. Руководство Женевского международного автосалона (Geneva International Motot Show, GIMS) отказалось от проведения планировавшегося на 2025 год в Женеве очередного ежегодного смотра мировых новинок автоиндустрии и от дальнейшей деятельности в этом городе. Оно сообщило в пресс-релизе, что этот шаг, подводящий черту под 120-летней историей знаменитых выставок, обусловлен неясной ситуацией в автомобильной промышленности, ослаблением интереса к крупным мероприятиям подобного рода в Европе и усилившейся конкуренцией со стороны других экспозиционных площадок.
Президент Постоянного комитета фонда автосалона Александр де Сенарклен в качестве причины завершения деятельности в Женеве назвал «отсутствие интереса у автопроизводителей в трудном для индустрии контексте», а также конкуренцию со стороны автомобильных салонов Мюнхена и Парижа, которые «благоприятствуют своей местной промышленности». В этой ситуации Совет управляющих Постоянного комитета автосалона признал, что не может выполнить уставные цели, и поэтому «официально обратится в наблюдательную кантональную инстанцию с просьбой о роспуске фонда». Совет пришел к выводу, что «рыночные условия в Европе не способствуют успеху будущих выставок».
В интервью газете Tribune de Geneve генеральный директор GIMS Сандро Мескита заявил, что состоявшийся в феврале-марте 2024 года после вызванного пандемией ковида четырехлетнего перерыва Женевский автосалон был успешным: в нем приняли участие 19 производителей автомобилей, а число посетителей достигло 168 тыс. Тем не менее перспективы выставки 2025 оказались нерадужными. «Когда вам говорят, что предлагаемая вами площадка не соответствует ожиданиям, приходится это учитывать», — констатировал Мескита. Он обратил внимание на изменившуюся стратегию автомобилестроителей в условиях «азиатского динамизма и успеха автосалона в Пекине».
На последнем автосалоне в Женеве было показано 13 мировых новинок, а на автосалоне в Пекине, состоявшемся в конце апреля — начале мая, их было 117. Мескита сообщил, что GIMS, несмотря на прекращение деятельности в Женеве, продолжит проводить автосалоны в Катаре, и ближайший состоится в Дохе в ноябре 2025 года.
Женевский автосалон впервые был проведен в 1905 году. Долгое время он считался одним из самых престижных в Европе смотров достижений мировой автоиндустрии. На пике популярности выставочные площади достигали 120 тыс. кв. метров, в экспозиции участвовали до 120 компаний, а число посетителей превышало 600 тыс. В марте 2019 года на 89-м Женевском международном автосалоне с большим успехом прошла презентация российского бренда Aurus и премьерный европейский показ лимузина и седана этой марки.