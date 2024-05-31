ВТБ повысил максимальную доходность по вкладам в юанях до 6,5% годовых

ВТБ улучшил условия по вкладам в китайской валюте, повысив ставки на 0,3−1,75 п.п. в зависимости от характеристик депозита. Теперь максимальная доходность по депозитам в юанях до 6,5% годовых, сообщил банк. Ставки определяются в зависимости от выбранного клиентом пакета услуг, срока размещения и суммы первоначального взноса.
Максимальная доходность доступна для премиального пакета услуг «Прайм» — максимальные ставки по этому пакету доступны от 1,5 млн юаней на срок в три года с учетом капитализации. Наибольший доход можно получить при оформлении вклада без пополнения и снятия на три года, уточнил представитель госбанка.
«При сохранении текущих темпов роста рынок розничных сбережений в китайской валюте в этом году может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель — достичь 90 млрд. В результате уже к концу года юань может занять около 30% всех валютных сбережений населения и стать второй по популярности иностранной валютой в России», — прогнозирует старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
По данным банка, портфель юаневых пассивов уже достиг 15,5 млрд в китайской валюте. К концу года банк планирует увеличить его в полтора раза, притом доля юаня в валютных вкладах достигнет 50%.
Средний «чек» одного вклада в юанях среди клиентов массовой розницы увеличился на 2,3 тысячи по сравнению с 2023 годом и достиг 14,5 тысяч единиц в китайской валюте. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 65% от открытых вкладов.
Сбербанк с 17 мая повысил ставку по юаневым вкладам с 4,07% до 4,52% годовых с учётом капитализации процентов. Ставка зависит от суммы и срока вклада. Притом минимальная сумма депозита — 10 тысяч юаней, а максимальная не ограничена. Снять средства наличными с этого вклада можно только в рублях. Максимальную доходность по вкладу в юанях — 4,52% годовых с учетом капитализации — можно получить при открыти депозита на один год на сумму от 1 млн юаней, указано на сайте банка.
В апреле ЦБ опубликовал концепцию, в которой предлагает дестимулировать банки в привлечении валютных вкладов. Регулятор предлагает для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 млн рублей (в эквиваленте). «Это не только не будет ущемлять интересы вкладчиков (ничего не меняется), но и не создаст дополнительных стимулов размещать валютные депозиты, что снизит риски для финансовой системы». А также увеличить примерно в два раза ставки отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы. «Валютизация вкладов сильно снизилась за 2022−2023 годы — до 7 с 20%, и мы бы не хотели, чтобы она опять выросла, так как это будет увеличивать валютные риски для банков», — объясняет меры Банк России.