ВТБ повысил максимальную доходность по вкладам в юанях до 6,5% годовых

В апреле ЦБ опубликовал концепцию, в которой предлагает дестимулировать банки в привлечении валютных вкладов. Регулятор предлагает для всех валютных вкладов не увеличивать размер страхового покрытия и оставить его на текущем уровне 1,4 млн рублей (в эквиваленте). «Это не только не будет ущемлять интересы вкладчиков (ничего не меняется), но и не создаст дополнительных стимулов размещать валютные депозиты, что снизит риски для финансовой системы». А также увеличить примерно в два раза ставки отчислений банков в Фонд обязательного страхования вкладов, чтобы снизить их мотивацию привлекать такие ресурсы. «Валютизация вкладов сильно снизилась за 2022−2023 годы — до 7 с 20%, и мы бы не хотели, чтобы она опять выросла, так как это будет увеличивать валютные риски для банков», — объясняет меры Банк России.