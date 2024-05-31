VIP-клиенты банков стали жертвами аферистов под видом администрации «Википедии»

Мошенники начали применять новую схема обмана банковских клиентов, однако на этот раз их целью стали люди с высоким достатком. Так, VIP-клиентам звонят аферисты под видом администраторов «Википедии» и предлагают «отредактировать» свою биографию на портале через специально созданное для этого приложение.