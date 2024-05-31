VIP-клиенты банков стали жертвами аферистов под видом администрации «Википедии»

Это приложение может дать доступ к управлению смартфоном жертвы или же просто позволит закачать банковский троян, который будет перехватывать коды из смс и push-сообщений, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счета жертвы", — рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
Такие случаи не являются массовыми, однако для некоторых премиальных клиентов банков могут нести серьезную угрозу, предупредила эксперт.
В последние месяцы стало известно о нескольких новых схемах мошенничества: аферисты теперь чаще представляются операторами мобильной связи, кто-то использует «медицинские» схемы обмана, а часть представляется страховщиками. Кроме того, целью мошенников становятся еще и военнослужащие с их семьями.