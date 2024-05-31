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VIP-клиенты банков стали жертвами аферистов под видом администрации «Википедии»

Мошенники начали применять новую схема обмана банковских клиентов, однако на этот раз их целью стали люди с высоким достатком. Так, VIP-клиентам звонят аферисты под видом администраторов «Википедии» и предлагают «отредактировать» свою биографию на портале через специально созданное для этого приложение.

Источник: Российская газета

Это приложение может дать доступ к управлению смартфоном жертвы или же просто позволит закачать банковский троян, который будет перехватывать коды из смс и push-сообщений, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счета жертвы", — рассказала РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.

Такие случаи не являются массовыми, однако для некоторых премиальных клиентов банков могут нести серьезную угрозу, предупредила эксперт.

В последние месяцы стало известно о нескольких новых схемах мошенничества: аферисты теперь чаще представляются операторами мобильной связи, кто-то использует «медицинские» схемы обмана, а часть представляется страховщиками. Кроме того, целью мошенников становятся еще и военнослужащие с их семьями.