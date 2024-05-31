В МЭР рассказали, как Россия вошла в четверку крупнейших экономик мира

Он напомнил про антикризисные меры в пандемию. Поддержка была сфокусирована на наиболее пострадавших отраслях, а также малом и среднем предпринимательстве (МСП). Это позволило сохранить бизнес и рабочие места. В результате, по словам Решетникова, в 2020 году спад экономики России составил всего 2,7% к прошлому году, что ниже, чем в развитых странах, а в 2021 году она не только преодолела спад, но и выросла в общей сложности — на 5,9%.