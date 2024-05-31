Сбербанк повысил максимальную ставку по депозитам до 18%

Из сообщения пресс-службы следует, что банк даже не потребует наличия платных подписок для получения такой ставки. Ранее банк ставил такое условие наряду с тем, что клиент должен был получать зарплату или пенсию на счет в госбанке. При ежемесячном снятии дохода с вклада ставка составит 17,2%. На «старые» деньги с выплатой дохода в конце срока максимальная ставка достигла 16% годовых на шесть или семь месяцев.