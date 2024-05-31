Сбербанк повысил максимальную ставку по депозитам до 18%

«Сбер» объявил о повышении максимальной ставки по вкладам одной из своих линеек («Лучший%») до 18% годовых, если вложить «новые» средства на шесть или семь месяцев и получить доход в конце срока. Это предложение действует до конца июня для вкладов от 100 000 рублей.
Из сообщения пресс-службы следует, что банк даже не потребует наличия платных подписок для получения такой ставки. Ранее банк ставил такое условие наряду с тем, что клиент должен был получать зарплату или пенсию на счет в госбанке. При ежемесячном снятии дохода с вклада ставка составит 17,2%. На «старые» деньги с выплатой дохода в конце срока максимальная ставка достигла 16% годовых на шесть или семь месяцев.
На линейку вкладов «Лучший%» приходится 57% оформленных в 2024 году вкладов и 32% от общего портфеля срочных вкладов и накопительных счетов, указали в «Сбере».
Банки активно повышают ставки с начала мая, ожидая дальнейшего роста ключевой. Индекс FRG100 за месяц прибавил 347 пунктов до 11,7%. С 31 мая Альфа-банк также поднял ставку по продукту «Максимальный» до 17% годовых сроком на три года при условии капитализации процентов. Ранее о повышении ставок заявляли «Тинькофф», Газпромбанк, «Уралсиб». В ВТБ заявляли, что рассматривают возможность дополнительного повышения ставок по депозитам и накопительным счетам физлиц, а также подчеркнули, что «существенное увеличение лимитов по переводам усиливает конкуренцию между банками».
Решение ЦБ сохранить ключевую ставку в конце апреля на уровне 16% было ожидаемым для рынка. Однако не все предполагали, что регулятор ужесточит риторику и повысить прогноз по средней ключевой ставке на 2024−2025 года.
Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 7 июня. Также в апреле в своем базовом сценарии ЦБ повысил прогноз средней ключевой ставки на этот и на следующий год до 15−16% и 10−12% соответственно.