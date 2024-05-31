Российский рынок сохраняет слабость

В начале торгового дня российский фондовый рынок может сохранить склонность к снижению ввиду отсутствия значимых позитивных внутренних и внешних сигналов, но нельзя исключать попыток стабилизации после очередной волны продаж. С дивидендным гэпом в пятницу откроются акции АЛРОСы, а бумаги ИнтерРАО (доходность 7,8%) и Хендерсон (доходность 3,7%) сегодня последний день можно будет купить с выплатами. Роснефть накануне сообщила о росте чистой прибыли за 1-й квартал текущего года по МСФО на 92,8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 486 млрд руб при практически неизменной выручке 2594 млрд руб. Акционеры Мосбиржи сегодня второй раз попробуют одобрить дивиденды за 2023 год с доходностью 7,1%.