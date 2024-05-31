Российский рынок сохраняет слабость

Внешний фон утром пятницы можно назвать неоднозначным. Цены на нефть стабильны после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после коррекционных продаж пошли на улучшение. В Европе и США в пятницу будут опубликованы долгожданные данные по потребительской инфляции.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне после попыток восстановления в течение дня в итоге упали на 1,1% и 1,45% соответственно, достигнув новых минимумов с марта и апреля. Рублевый индикатор закрепился ниже 3300 пунктов с ближайшей поддержкой 3250 пунктов. Индекс РТС подошел к поддержке 1150 пунктов, на этот раз не получив поддержки со стороны валютного рынка.
Рубль утром на Мосбирже сохраняет склонность к коррекции от многонедельных пиков и ослабевает примерно на 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,30 ₽, 97,70 ₽ и 12,40 ₽ соответственно. Уже через неделю состоится очередное заседание ЦБ РФ, процентная ставка на котором может быть повышена с текущих 16%.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может сохранить склонность к снижению ввиду отсутствия значимых позитивных внутренних и внешних сигналов, но нельзя исключать попыток стабилизации после очередной волны продаж. С дивидендным гэпом в пятницу откроются акции АЛРОСы, а бумаги ИнтерРАО (доходность 7,8%) и Хендерсон (доходность 3,7%) сегодня последний день можно будет купить с выплатами. Роснефть накануне сообщила о росте чистой прибыли за 1-й квартал текущего года по МСФО на 92,8% по сравнению с предыдущим кварталом, до 486 млрд руб при практически неизменной выручке 2594 млрд руб. Акционеры Мосбиржи сегодня второй раз попробуют одобрить дивиденды за 2023 год с доходностью 7,1%.
События дня:
- предварительный индекс потребительских цен еврозоны за май (12.00 мск)
- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США за апрель (15.30 мск)
- Чикагский индекс производственной активности за май (16.45 мск)
- день инвестора Селигдара
- собрание акционеров Мосбиржи, Европлана по дивидендам
- акции ИнтерРАО последний день торгуются с дивидендами за 2023 год, Henderson за 1-й кв 2024 г
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