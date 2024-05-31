Россияне сокращают долги перед микрокредиторами

Одним из ключевых факторов, способствующих росту спроса на услуги МФО, является активная цифровизация данного сектора. За последний год количество микрофинансовых компаний, работающих в онлайн-режиме, увеличилось на 23%, и теперь 80% займов выдаются дистанционно. Крупные компании, стартовавшие недавно, с самого начала ориентировались на предоставление услуг именно в дистанционном формате. В результате такой тенденции объем займов, выдаваемых в офисах, и количество офисов постепенно сокращаются.