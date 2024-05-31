Россияне сокращают долги перед микрокредиторами

Как отмечается в аналитическом материале ЦБ «Тенденции на рынке МФО за I квартал 2024 года», долговая нагрузка клиентов микрофинансовых организаций (МФО) демонстрирует тенденцию к сокращению. По итогам первого квартала доля займов с просрочкой более 90 дней вернулась к показателям начала 2022 года, составив 32%. Такое положительное изменение во многом обусловлено мерами, введенными Банком России, направленными на снижение долговой нагрузки населения.
Одновременно с этим, в период с января по март, МФО зафиксировали увеличение объемов выданных потребительских кредитов на 5,5% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Примечательно, что более половины заемщиков (55%) в предыдущем квартале уже пользовались услугами МФО либо были клиентами как микрофинансовых организаций, так и банков.
Одним из ключевых факторов, способствующих росту спроса на услуги МФО, является активная цифровизация данного сектора. За последний год количество микрофинансовых компаний, работающих в онлайн-режиме, увеличилось на 23%, и теперь 80% займов выдаются дистанционно. Крупные компании, стартовавшие недавно, с самого начала ориентировались на предоставление услуг именно в дистанционном формате. В результате такой тенденции объем займов, выдаваемых в офисах, и количество офисов постепенно сокращаются.
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