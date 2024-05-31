Нацбанк Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить деятельность в России

В первом квартале 2024 года, на российскую дочку OTP Group пришлось 0,14% кредитного рынка страны, отмечает финорганизация. С начала 2022 года ОТП Банк сократил корпоративный кредитный портфель на 85%, число отделений уменьшилось на 39%, количество сотрудников на 25%. OTP Group также «существенно ограничила» международные платежи в Россию и из страны. Например, были полностью отменены транзакции клиентов в долларах США, связанные с Россией. Кроме того, как правило, банк не проводит платежные операции с участием России, которые были инициированы за пределами Европейской экономической зоны и Великобритании.