Нацбанк Казахстана понизил ключевую ставку до уровня 14,5%

Регулятор сохранил прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год на уровне 3,5−4,5%. Он пишет, что этому будет способствовать увеличение потребительского кредитования, инвестиционная активность в несырьевом секторе и рост реальных доходов населения на фоне фискальных стимулов. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены — так, ожидания на 2025 год снижены до 4,8−5,8%, в 2026 году — увеличены до 4,9−5,9%.