Нацбанк Казахстана понизил ключевую ставку до уровня 14,5%

Комитет по ДКП Национального банка Казахстана принял решение понизить ключевую базовую ставку на уровне 14,5% с коридором плюс-минус 1 процентный пункт (п.п.).
Это пятое снижение ставки, паузу регулятор делал лишь однажды — в середине апреля 2024 года.
Годовая инфляция в апреле 2024 года замедлилась до 8,7%, что соответствует траектории прогноза, говорится в прогнозе Нацбанка Казахстана. Он отмечает снижение по продовольственной компоненте инфляции, что касается непродовольственной, то она также «замедляется несмотря на устойчивый спрос и ускорение потребительского кредитования».
Внешние денежно-кредитные условия Нацбанк Казахстана оценивает как «жесткие»: как ФРС, так и ЕЦБ, пока не переходят к смягчению монетарных условий и продолжают удерживать ставки на ограничительных уровнях. «Некоторое усиление внешнего инфляционного давления в краткосрочной перспективе отмечается со стороны России, однако с учетом позиции ЦБ по поддержанию жестких денежно-кредитных условий, возвращение к цели ожидается уже к концу 2025 года». — говорится в комментарии.
Для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени, отмечает Нацбанк Казахстана.
Стабильное замедление устойчивой части инфляции будет формировать пространство для дальнейшего осмотрительного снижения базовой ставки. Текущие денежно-кредитные условия призваны закрепить имеющийся прогресс в замедлении инфляционных процессов и направлены на стабилизацию инфляционных ожиданий.
Регулятор сохранил прогноз по росту экономики Казахстана на 2024 год на уровне 3,5−4,5%. Он пишет, что этому будет способствовать увеличение потребительского кредитования, инвестиционная активность в несырьевом секторе и рост реальных доходов населения на фоне фискальных стимулов. Прогнозы на 2025 и 2026 годы пересмотрены — так, ожидания на 2025 год снижены до 4,8−5,8%, в 2026 году — увеличены до 4,9−5,9%.