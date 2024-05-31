Неделя до ставки: можно ли сейчас заработать на вкладах

«Причем, в нынешних обстоятельствах накопительный счет начинает выглядеть перспективнее срочного вклада», — указывает он.
Сегодня Сбер объявил о временном повышении максимальных ставок по вкладам до 18%.
Исторически доходность банковских вкладов и текущих счетов сильно коррелирует с динамикой ключевой ставки ЦБ.
В настоящий момент рынок производных инструментов (свопы) учитывает в ценах, что через полгода ключевая ставка останется на уровне 16,00%, через год опустится до 15,25%, через два года — до 13,50%, через три года — до 12,50%.
«Так что доходность банковских инструментов должна оставаться высокой еще долго и в дальнейшем снижаться медленно», — говорит экономист.
Почему в ближайший год накопительный счет может оказаться выгоднее срочного вклада?
Дело в том, что доходность срочного вклада фиксируется в момент размещения денег и не меняется в течение всего срока его существования. Доходность же накопительных счетов следует за динамикой ключевой ставки, изменяясь вместе с ней.
«Поэтому при наличии перспектив снижения ключевой ставки наиболее выгодным выглядит срочный вклад, а при перспективах ее повышения — накопительный счет», — разъясняет Церазов.
Еще пару недель назад указанные выше ожидания рынка по ключевой ставке были примерно на 0,50−1,00% ниже, т.е. рынок закладывался на более быстрое снижение ключевой ставки, чем закладывается сейчас.
Дело в том, что, по словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, регулятор на июньском заседании рассмотрит вариант повышения ключевой ставки. «Это — очевидный сигнал о том, что период высоких процентных ставок может сильно затянуться», — говорит эксперт.
Таким образом, сейчас наиболее логичным решением выглядит размещение денег на накопительном счете в расчете на возможное повышение ключевой ставки.
Если так и произойдет, то доходность по срочным вкладам в скором будущем, вероятно, будет выше, чем сегодня.
Также, эксперт отмечает, что текущая доходность накопительных счетов и срочных вкладов выглядит привлекательной и в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию.
Другие инструменты выглядят хуже: облигации дешевеют из-за высокой инфляции и роста процентных ставок, а сложная геополитическая обстановка и связанные с ней проблемы повышают рискованность инвестиций в акции российских компаний, разъяснил Церазов.
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