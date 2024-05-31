Можно ли получить больничный, если у вас депрессия

Первое условие — человек нетрудоспособен из-за этого недуга. Второе — пациент проходит соответствующее стационарное лечение, указывает эксперт.
Если врач-психиатр на консультации диагностировал у пациента психическое расстройство, например, депрессию или тревожный спектр расстройств, то ему может быть предложено медикаментозное лечение, психотерапия либо и то, и другое.
Если же речь идет о тяжелом психоэмоциональном состоянии пациента, которое не позволяет ему выполнять рабочие обязанности, решать бытовые вопросы, то в таком случае понадобится лечение в стационаре, отмечает психиатр.
И вот на время стационарного лечения выдается листок нетрудоспособности, минимум на 14 дней.
«Часто в психиатрических отделениях в самой выписке не пишут, что человек лечился у психиатров или в психиатрическом отделении, поэтому переживать об этом не стоит», — говорит врач.
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